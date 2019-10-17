Когда введут новый код аэропорта Нур-Султана

Ранее появилась информация о том, что одним из вариантов нового кода аэропорта является NQZ вместо нынешнего TSE (от старого названия столицы Целиноград).

В Комитете гражданской авиации Министерства индустрии и инфраструктурного развития РК объяснили, когда аэропорт столицы Казахстана получит новое международное буквенное обозначение, передает Zakon.kz.

- В связи с обсуждением в средствах массовой информации нового кода столичного аэропорта хотим проинформировать, что в настоящее время проходят процедуры вступления в силу изменений Резолюции 763 ИАТА, которые требуют определенного времени и ожидаются в январе 2020 года. Данные изменения трехбуквенного кода аэропорта города Нур-Султан были поддержаны 14 октября в Варшаве (Польша) на Совещании по стандартам пассажирских перевозок (Passenger Standards Meeting) ИАТА с участием всех членов ИАТА, - сообщили в КГА.

Ранее появилась информация о том, что одним из вариантов нового кода аэропорта является NQZ вместо нынешнего TSE (от старого названия столицы Целиноград).

- Совместно с ИАТА обсуждаются несколько вариантов нового кода. Принятие окончательного варианта ожидается в начале следующего года. Просим всех дождаться завершения процедуры, - пояснили в КГА.

В самом министерстве добавили, что процедура изменения Резолюции 763 требует определенного времени, и только после вступления в силу изменений IATA утвердит финальный вариант кода.

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