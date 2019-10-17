Эра альтернатив. К чему пришли участники форума по никотину и табаку

Специалисты - необходимо регулировать альтернативные продукты и информировать об их влиянии на организм, чтобы защитить здоровье населения.

В США прошел глобальный форум по табаку и никотину (GTNF), собравший сотни ученых, представителей табачной отрасли и общественных организаций, которые обсуждали не только методы борьбы с курением, но и новое явление, прочно вошедшее в нашу жизнь – альтернативные продукты с пониженным риском (электронные сигареты и системы нагревания табака).

Участники форума подчеркнули, что об альтернативных менее вредных способах потребления никотина существует "много ложной информации", поэтому необходимо достоверно доносить до потребителей информацию о свойствах альтернативных продуктов с пониженным риском, чтобы дать курильщикам информацию о них.

Всемирно известный врач-кардиолог, сотрудник Центра кардиохирургии им. Онассиса в Греции Доктор Константинос Фарсалинос отметил, что отсутствие четкого законодательства по альтернативным продуктам играет на руку черному рынку, но не потребителям. В условиях информационного вакуума люди начинают искать не только электронные сигареты, но и масла с содержанием тетрагидроканнабинола (ТГК), получаемые из конопли.

- Мы сталкиваемся с полной дезинформацией в отношении вейпинга и систем нагревания табака, мы не защищаем население, потому что не предоставляем потребителям достаточно информации. В мире нет четких правил относительно альтернативных продуктов, поэтому люди идут на черный рынок, где нет контроля качества, - сказал Константинос Фарсалинос.

А Майкл Франзон, медицинский консультант в Институте управления проектами США, подчеркнул, что электрические системы доставки никотина (электронные сигареты и системы нагревания табака) являются отличными союзниками в вопросах снижения вреда для здоровья, вызываемых традиционным курением. Специалист с мировым именем считает, что при наличии адекватного законодательства и риск-ориентированного регулирования электронные сигареты и системы нагревания табака станут отличным инструментом в борьбе с курением.

- Мы не говорим, что данные продукты безвредны, никотин оказывает влияние на здоровье человека, но при правильном использовании альтернативные продукты несут меньший риск. А проблема заключается в том, что во многих странах они не регулируются. Например, в Соединенных Штатах люди идут на черный рынок и покупают жидкости и вещества с ТГК, или другие вещества с неизвестным составом, потому что нет никакого надзора или контроля качества, - предостерег Майкл Франзон.

Специалисты сошлись во мнении, что необходимо регулировать альтернативные продукты и информировать об их влиянии на организм, чтобы защитить здоровье населения. Но делать это нужно грамотно, исходя из принципа, что чем менее вреден продукт по сравнению с традиционным курением, тем менее жестко он должен регулироваться, чтобы быть доступнее для потребителей. И тут уместно вспомнить страны, где уже перешли на риск-ориентированное регулирование, чтобы сделать альтернативные продукты более привлекательными для курильщиков.

Среди таких стран Англия, которая впервые за последние годы добилась существенного снижения числа курильщиков в стране, а также Греция, Чехия и другие страны ЕС. Еще в ряде государств вопрос как раз находится в стадии обсуждения и мнения участников форума GTNF, безусловно, могут помочь принять правильное решение.

К странам, которые еще не выработали аналогичной позиции по альтернативным продуктам с пониженным риском, относится и Казахстан.

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