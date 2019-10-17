В 15 раз занизили доход от концертов звезд шоу-бизнеса в Алматы

Налоговые органы проверяют организаторов мероприятий.

Департаментом государственных доходов по Алматы в целях налогового контроля и администрирования налогоплательщиков, осуществляющих деятельность в сфере культуры, шоу-бизнеса и иной деятельности в сфере отдыха и развлечений проведены налоговые проверки в отношении организаторов мероприятий, передает Zakon.kz.

В налоговом органе сообщили, что в отношении организаторов мероприятии проведено хронометражное обследование по организации фестиваля и сольного концерта (Ледовая Halyk Arena). Доход, по данным ДГД, от фестиваля составил 20,9 млн тенге, от концерта 31,1 млн тенге.

- По итогам двух мероприятий доход организатору составил 52 млн. тенге, тогда как до хронометражного обследования налогоплательщикам в форме налоговый отчетности была отражена сумма около 3 млн тенге, то есть реальный доход превысил заявленную сумму в 15 раз или на 48 млн тенге, - констатировали в ДГД Алматы.

Также, проведено хронометражное обследование в отношении организаторов тренинга на Алматы Арене.

- В ходе проверки был установлен доход организатора в размере свыше 85 млн. тенге, тогда как за весь 2018 год налогоплательщиком в налоговой отчетности оборот составлял ноль тенге. Дополнительно сообщаем, что Департаментом будет продолжаться проверочные мероприятия по организаторам мероприятий в сфере культуры, шоу-бизнеса и иной деятельности в сфере отдыха и развлечений до конца 2019 года, - заключили в ДГД Алматы.

О том, какие меры предприняты к указанным организаторам, не сообщается.

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