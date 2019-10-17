В Шымкенте адвоката подозревают в коррупции. Он хотел закрыть дело об изнасиловании

Антикоррупционной службой Шымкента начато досудебное расследование в отношении адвоката Коллегии адвокатов по подозрению в совершении коррупционного преступления.

Адвокат Коллегии адвокатов Шымкента подозревается в посредничестве во взяточничестве, передает Zakon.kz со ссылкой на Антикоррупционную службу.

Он подозревается в посредничестве в получении взятки в общей сумме 360 000 тенге следователем Управления полиции Абайского района ДП Шымкента, за прекращение уголовного дела по факту изнасилования.

Продолжается досудебное расследование в отношении следователя Управления полиции Абайского района ДП, подозреваемого в получении взятки за принятие указанного процессуального решения по делу.

Окончательное решение в отношении подозреваемых, с определением степени их виновности, будет вынесено судом.

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