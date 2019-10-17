60 студентов заехали в общежитие на место 8 выселенных незаконных жильцов

В результате скоординированных действий судебных исполнителей, городских служб и администрации университета, были освобождены 16 комнат общежития.

Ранее мы сообщали, что в Алматы 250 студентов не могут заселиться в общежитие из-за самозахватчиков. О развитии событий рассказали в университете, где был выявлен данный факт, передает Zakon.kz.

Как стало известно, в результате скоординированных действий судебных исполнителей, городских служб и администрации университета, были освобождены 16 комнат общежития №5 КазНИТУ имени Сатпаева. В результате на места, которые раньше вольготно занимали 8 взрослых жильцов, заселились целых 60 студентов-первокурсников!

- Мне хочется выразить огромную благодарность за то, что мне дали общежитие. Я очень рад, ведь снимать комнату в Алматы – это очень дорого, - сказал Олжас Сейсен.

Добавим, что в сентябре было введено в эксплуатацию новое общежитие на 260 мест. В январе будущего года начнется заселение в общежитие №4, рассчитанное на 300 мест. На данный момент в нем завершается капитальный ремонт.

Руководство университета отмечает, что создание инфраструктуры для учебы иногородних студентов является необходимым условием для успешного освоения технических дисциплин. Соответственно, процесс заселения студентов на места незаконных жильцов, после их выселения в соответствии с законодательством РК, будет методично продолжаться.

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