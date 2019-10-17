Обязательные навыки первой помощи предлагают ввести при обучении на права

Глава Минздрава также отметил, что усиливается солидарная ответственность граждан, работодателей и государства на охрану общественного здоровья, профилактики неинфекционных и инфекционных заболеваний.

Регламентирована обязательность обучения навыкам первой помощи при получении водительских прав, сообщил министр здравоохранения Казахстана Елжан Биртанов на презентации проекта кодекса о здоровье народа и системе здравоохранения в мажилисе, передает корреспондент Zakon.kz.

- Проект кодекса включает такие основные направления, как общественное здоровье, медицинская помощь, образование и наука, фармацевтическая деятельность, кадровая политика, цифровое здравоохранение. В первом направлении проектом предусматриваются нормы, направленные на укрепление здоровья населения. А именно: регламентированы нормы по охране психического здоровья, профилактике суицидального поведения и зависимостей, вызванных психоактивными веществами, а также азартными играми, - сообщил Елжан Биртанов.

Помимо этого регламентирована обязательность обучения навыкам первой помощи при получении водительских прав.

В кулуарах мажилиса министр отметил, что есть соответствующие стандартизованные курсы по оказанию первой помощи, во всех регионах организованы на базе станций скорой помощи, центров санитарной авиации и медицинских учреждений.

- Можно получить сертификат. Сейчас мы подписываем меморандум с международным сообществом американской ассоциации, то есть с разработчиками этих стандартов. Это отдельно от автошкол, но и можно будет в рамках автошколы тренера подготовить. Это буквально несколько часов занятий. Мы посмотрели статистику, первая помощь оказывается не более в 3-5% случаях, но требуется в порядка 50-60% случаях при ДТП первая помощь, - объяснил Биртанов.

Отмечается, что в результате принятия указанных поправок ожидается снижение количества суицидальных попыток и потребления табачных изделий, алкогольных напитков, усилится охрана общественного здоровья, усилится солидарная ответственность граждан за свое здоровье, снизится уровень инфекционных заболеваний среди детей, снизится смертность при ДТП.

Айша Тулеубекова, Нур-Султан

Больше новостей в Telegram-канале «zakon.kz». Подписывайся!