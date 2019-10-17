Инфляцию по итогам года не более 5,5% прогнозируют в Минфине

Вопросы инфляции очень важные, поскольку прямо отражаются на уровне жизни населения, на реальных денежных доходах.

При обсуждении уточнений республиканского бюджета на 2019 год на пленарном заседании Сената Парламента РК депутаты поинтересовались действиями правительства по поводу стабилизации цен на продукты, передает корреспондент Zakon.kz.

Сенатор Сергей Ершов обратил внимание на рост цен по основным продуктам питания.

- Заместитель председателя Национального банка сказал, что инфляция составляет 5-7%, но на основные продукты питания цены увеличились на 10-15%. Цена на мясо увеличилась на 15-20%. Наши избиратели задают вопрос: планирует ли правительство какие-то мероприятия по стабилизации, сдерживанию и уменьшению цен? - обратился он к первому вице-премьеру-министру финансов РК Алиханову Смаилову.

На этот счет глава ведомства заместил, что вопросы инфляции "очень важные".

- Действительно, вопросы инфляции очень важные, поскольку прямо отражаются на уровне жизни населения, на реальных денежных доходах. Поэтому эти вопросы находятся на постоянном контроле и в центре внимания нашего правительства. Мы практически ежемесячно этот вопрос рассматриваем с участием местных исполнительных органов, - заверил он.

В то же время, касательно в целом инфляции Смаилов сообщил, что в настоящее время годовая инфляция находится в заданном коридоре.

- И составляет на сегодня 5,3%, и мы думаем, что до конца года мы из этого коридора не выйдем, скорей всего на уровне 5,3-5,5% останется. Вопросы по повышению цен на социально значимые продукты питания в селекторном режиме мы постоянно отслеживаем с анализом факторов, повлиявших на ту или иную цену продуктов питания, и принятия соответствующих мер, - заключил он.

Оксана Скибан, Нур-Султан

Больше новостей в Telegram-канале «zakon.kz». Подписывайся!