Споры вокруг детей "из пробирки" разразились в Казахстане

В клинике пояснили ситуацию.

В клинике, где была зачата девушка, которая родила недавно, рассказали о подробностях и неточностях данных, взбудораживших общественность, передает Zakon.kz.

Медицинская общественность возмутилась информацией, что первая девочка, которая родилась из пробирки, родила сама. В клинике пояснили ситуацию.

- Многих интересовал вопрос, могут ли дети, родившиеся с помощью ЭКО, сами иметь детей. Первый ребёнок от ЭКО в Казахстане был рожден в 1996 году с помощью наших коллег. Но она ещё не выходила замуж. В 1997 году была рождена девочка Алеся Шин, ее зачали в нашем центре в 1996 году. И вот она и родила естественным путём первая в нашей истории в 22 года, - разъяснила споры врач-репродуктолог высшей категории, заместитель медицинского директора Института репродуктивной медицины Людмила Бадельбаева.

Ранее говорилось о том, что 15 октября 2019 года первая казахстанская девочка, 24 года назад появившаяся на свет с помощью экстракорпорального оплодотворения (ЭКО), стала мамой.

Беременность и роды были естественными, малыш родился в срок, здоровым, весом 3 200.​

​- В 1996 году я проводила пациентке программу ЭКО с длительным бесплодием, диагнозы которой оставляли очень мало шансов стать матерью. Несколько лет бесплодия, лечение, операции. Первая подсадка была неудачной, и мы практически сразу же на следующий месяц пошли на вторую программу, в результате которой нам удалось достичь беременности. ​Сегодня мы рады сообщить, что дочка нашей пациентки стала мамой - сама, без помощи врачей, - заявляла Людмила Бадельбаева.

В свою очередь клиника по лечению бесплодия, созданная 18 апреля 1995 года известным эмбриологом-репродуктологом Салтанат Байкошкаровой, заявляет, что произошла подмена общеизвестных фактов. На самом деле первая девочка, которая появилась на свет с помощью ЭКО в Казахстане, была зачата в маленькой лаборатории и родилась на год раньше – 31 июля 1996 года. "Автором" является Салтанат Байкошкарова. Это общеизвестный и общепризнанный факт, о котором говорят все архивные видео и фотоматериалы, статьи в газетах и журналах того времени. Сейчас ей 23 года, и она учится в одном из вузов Великобритании. Она не замужем, абсолютно здорова и не планирует пока рождение ребенка.

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