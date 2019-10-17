Физкультурные минуты предложили проводить в Казахстане

Глава Минздрава отметил, что по этому вопросу уже вводится обязанность объектов образования, а также запущен проектный офис по укреплению здоровья школьников.

Фото : severstolici.ru

Физкультурные минуты в учреждениях и предприятиях предложили проводить в Казахстане, передает корреспондент Zakon.kz. - В качестве предложения. Мы предлагаем введение на предприятиях, заводах, учреждениях производственной гимнастики физкультминуты, физкультпаузы режима трудового дня, выделение средств на спортивное оздоровление трудящихся и так далее. Развития массового спорта и физкультуры без этого не будет. Это в советское время такое было, - сказал депутат мажилиса Абай Тасбулатов на обсуждении проекта кодекса о здоровье народа и системе здравоохранения. Министр здравоохранения Елжан Биртанов отметил, что данное предложение это хороший пример в части закрепления ответственности не только медицинских организации и работодателей по укреплению здоровья казахстанцев. - Также по школам мы вводим обязанность объектов образования, поскольку за это отвечали только поликлиники. Мы сейчас в рамках реализации госпрограммы запустили проектный офис по развитию и укреплению здоровья школьников. В том числе особый акцент будет сделан на развитие здоровья призывников и репродуктивного здоровья. Такой проект запущен, возьмем на контроль, - ответил Биртанов. Айша Тулеубекова, Нур-Султан

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