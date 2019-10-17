Скандал в семье музыкантов Ашигалиевых: расследование завершается

9 августа судьей судебной коллегии по уголовным делам по городу Алматы постановление суда первой инстанции было отменено и в отношении гр.Ашигалиева Б. избрана мера пресечения в виде "домашнего ареста".

В Департаменте полиции рассказали о ходе расследования дела о музыканте Ашигалиеве, передает Zakon.kz.

Как ранее сообщалось, уголовное дело по заявлению гр.Ашигалиевой расследуется в Следственном Управлении ДП города Алматы по ст.24 ч.3 УК РК и ст.126 ч.2 УК РК.

30 июля текущего года гр.Ашигалиев Б. по делу был признан подозреваемым и в порядке ст.131 УПК РК был водворен в изолятор временного содержания ДП.

1 августа судьей Специализированного межрайонного следственного суда по городу Алматы в отношении гр.Ашигалиева Б. была санкционирована мера пресечения в виде содержания по стражей сроком на два месяца.

Однако 9 августа судьей судебной коллегии по уголовным делам по городу Алматы постановление суда первой инстанции было отменено и в отношении гр.Ашигалиева Б. избрана мера пресечения в виде "домашнего ареста".

Вместе с тем, Департамент полиции города Алматы сообщает о том, что вышеуказанное уголовное дело находится на стадии завершения.

29 июля Ксения Ашигалиева заявила, что стала жертвой своего мужа в пытках и попытках убийства. Она говорит, что они в браке семь лет, у них двое маленьких детей все это время он бьет ее, забирает ее гонорары, контролирует каждый ее шаг. Ксения неоднократно вызывала полицию, ему выписывали защитные предписания, но это ничего не решало.

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