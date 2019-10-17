Прокуратура Алматы запустила конкурс социальной рекламы "STOP Экстремизм!"

Цель конкурса - привлечение внимания молодежи к проблеме терроризма и реализация ее творческого потенциала в противодействии экстремистской идеологии.

Лучшая работа станет не только социальной рекламой борьбы с религиозным экстремизмом, но и получит главный приз конкурса – 700 000 тенге, сообщает Zakon.kz.

Этой осенью все казахстанцы смогут попробовать себя в роли настоящих режиссеров, сняв видеоролик о противодействии терроризму. Лучшая работа станет не только социальной рекламой борьбы с религиозным экстремизмом, но и получит главный приз конкурса – 700 000 тенге.

Целью проведения конкурса является как привлечение внимания молодежи к проблеме терроризма, так и реализация творческого потенциала молодых людей в противодействии экстремистской идеологии. Проект реализуется прокуратурой г. Алматы и Общественным фондом "Social Development Center".

Для участия в конкурсе вам нужно снять оригинальный видеоролик, нацеленный на профилактику идеологии религиозного экстремизма и терроризма в казахстанском обществе. Основными направлениями ваших работ могут быть:

· Популяризация ценностей светского государства и национальных традиций;

· Укрепление межконфессионального согласия и толерантности;

· Повышение религиозной и правовой грамотности населения;

· Угроза терроризма в масштабе мирового сообщества.

Конкурсные работы принимаются от одного автора или авторского коллектива на двух языках: казахском и русском.

Срок приема заявок: 16 октября – 21 ноября 2019 г.

В ходе конкурсного соревнования коллегия жюри отберет 5 лучших видеороликов. Участники конкурса будут приглашены на торжественную церемонию награждения в г. Алматы, где победителям вручат призы по следующим номинациям:

1. "Лучший социальный ролик" – 700 000 тенге

2. "Лучшая идея" – 400 000 тенге

3. "Лучшая режиссерская работа" – 300 000 тенге

Все конкурсные заявки принимаются по адресу: stopextremism.kz@gmail.com

О ходе проекта и подробностях участия можно узнать на официальных страницах прокуратуры г. Алматы:

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