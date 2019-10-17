Генпрокуратура прокомментировала попытку суицида работника колонии

Департаментом внутренних расследований Генеральной прокуратуры проводится служебная проверка.

​В СМИ и социальных сетях распространяется видеообращение жены сотрудника колонии ОВ-156/22 ДУИС по ВКО Амантаева, который пытался покончить с собой. Генеральная прокуратура РК прокомментировала происходящее, передает Zakon.kz.

На видео женщина рассказывает, что мужчина повесился и чуть не умер из-за психологического давления со стороны специального прокурора Таштенова, расследующего уголовное дело по факту суицида осужденного Кондратенко.

- ​Факт попытки суицида Амантаева Т. зарегистрирован в ЕРДР, и в целях исключения заинтересованности, проведение досудебного расследования поручено органам внутренних дел. ​Кроме того, в настоящее время Департаментом внутренних расследований Генеральной прокуратуры проводится служебная проверка. Результаты расследования будут сообщены дополнительно, - сказано в сообщении пресс-службы Генеральной прокуратуры РК.

Расследование в учреждении максимальной безопасности ОВ 156/2 началось после того, как 18 июня в камере специального режима был найден повешенным осужденный Андрей Кондратенко. По этому факту было возбуждено уголовное дело, а Талант Амантаев в рамках дисциплинарного взыскания понижен в должности.

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