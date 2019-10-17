Новости
В других СМИ
Загрузка...
Читайте также
Новости партнеров

Жилой дом в США затопило кровью

Я бы никому не пожелал этого - хозяин дома.

Фото : twitter.com17 октября 2019, 14:00

Семье пришлось выехать из своего дома в Багли, штат Айова, из-за затопленного кровью, жиром и костями животных подвала, передает РИА Новости со ссылкой на Newsweek.

Семья Лестина проживала по соседству с мясной лавкой в течение десяти лет. В начале года, как сообщил глава семейства, там сменились хозяева. Ими стали бывшие сотрудники Джардер и Кетлин Даль.

В октябре, по информации департамента природных ресурсов штата, в магазине заблокировали дренаж, из-за чего животные останки попали в дом неподалеку.

Ник Лестина отметил, что хозяева лавки не выходили на связь, а расходы на восстановление подвала составляют более двух тысяч долларов.

- Я бы никому не пожелал этого, но все, что я могу сделать, — это продолжать двигаться вперед и попытаться решить проблему, — рассказал он.

Семья планирует обратиться в суд, если владельцы мясной лавки не предложат помощь.

Как сообщили хозяева магазина в фейсбуке, они не знали о проблеме с протечкой.


Больше новостей в Telegram-канале «zakon.kz». Подписывайся!

сообщить об ошибке
Сообщить об ошибке
Текст с ошибкой:
Комментарий:
Сейчас читают
Читайте также
Загрузка...
Популярное
все топ новости
Интересное
Архив новостей
ПнВтСрЧтПтСбВс
последние комментарии
Последние комментарии

Новости

Законодательство

Сервисы

Мы в соц. сетях

Для телефона

мобильная версия приложение для android приложение для ios канал в telegram
Информационная продукция данного сетевого издания предназначена для лиц, достигших 18 лет и старше
Реклама Правила использования материалов Контакты