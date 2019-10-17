Жилой дом в США затопило кровью

Я бы никому не пожелал этого - хозяин дома.

Семье пришлось выехать из своего дома в Багли, штат Айова, из-за затопленного кровью, жиром и костями животных подвала, передает РИА Новости со ссылкой на Newsweek.

Семья Лестина проживала по соседству с мясной лавкой в течение десяти лет. В начале года, как сообщил глава семейства, там сменились хозяева. Ими стали бывшие сотрудники Джардер и Кетлин Даль.

В октябре, по информации департамента природных ресурсов штата, в магазине заблокировали дренаж, из-за чего животные останки попали в дом неподалеку.

Ник Лестина отметил, что хозяева лавки не выходили на связь, а расходы на восстановление подвала составляют более двух тысяч долларов.

- Я бы никому не пожелал этого, но все, что я могу сделать, — это продолжать двигаться вперед и попытаться решить проблему, — рассказал он.

Семья планирует обратиться в суд, если владельцы мясной лавки не предложат помощь.

Как сообщили хозяева магазина в фейсбуке, они не знали о проблеме с протечкой.

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