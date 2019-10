В Алматы идет семинар для руководителей школ и колледжей по профилактике деструктивных идей

Мероприятие проводится при поддержке Управления общественного развития города Алматы.

В Алматы идет двухдневный семинар в рамках проекта "Проведение среди организации образования индивидуальных и групповых профилактических мероприятий по популяризации традиционных ценностей с целью недопущения распространения деструктивных религиозных идеологий", сообщает Zakon.kz.

Мероприятие проводится Общественным фондом "The best center of all levels" в рамках государственного социального заказа Управления общественного развития города Алматы. За два дня будет проведено несколько тематических семинаров для заместителей директоров по воспитательной работе и преподавателей истории школ и колледжей. В общей сложности в них будут участвовать порядка 160 человек из 15 колледжей и 80 школ.

Целью проекта является формирование иммунитета против деструктивной религиозной идеологии в общеобразовательных школах и в колледжах. Задача проекта - возвращение тех, кто оказался под влиянием деструктивного религиозного течения в традиционное религиозное направление, а также пропаганда традиций, обычаев и духовной культуры казахского народа и повышение уровня патриотизма, любви к Родине и соблюдения требований законодательства в области образования.

С этой целью к данному мероприятию были привлечены профессиональные тренеры-религиоведы. Один из них проводит семинар на тему "Государственная политика в религиозной сфере", другой – на тему "Формирование традиционных ценностей среди учащихся", третий – "Формирование иммунитета против радикальной идеологии. Разъяснение опасности терроризма и экстремистских идей, направленных на разжигание религиозной вражды".

- Данное мероприятие проходит при поддержке Управления общественного развития города Алматы для руководителей учебных заведений города, - говорит заведующая кафедрой религиоведения и культурологии КазНУ имени аль-Фараби, профессор Айнур Курманалиева. – Хочу отметить, что все заявленные темы являются на сегодняшний день достаточно острыми, поэтому они и были выбраны. Cегодня на этих семинарах присутствуют завучи и директора школ.

Мероприятие проходит очень интересно - и в форме беседы, и в форме тематических обсуждений и игр, и в форме вопрос-ответ. Лекторы – члены информационно-разъяснительной группы акимата Алматы подготовили для слушателей все необходимые материалы и презентации, которые при необходимости могут помочь им решить возникающие проблемные вопросы. Допустим, при работе с родителями и с учениками, которые не соблюдают школьную форму по религиозным мотивам. С этой целью разыгрываются различные ситуативные моменты среди слушателей, которые предлагают свои варианты решения.

- Помимо всех этих вопросов, на данном семинаре затрагиваются темы профилактики религиозного экстремизма и терроризма, - комментирует старший преподаватель кафедры религиоведения и культурологии КазНУ имени аль-Фараби, религиовед Елнар Берикбаев. - Также освещаются вопросы соблюдения школьной формы учениками и ведутся разъяснения государственной политики в сфере религии.

По мнению эксперта, данные семинары будут способствовать повышению квалификации работников образования, а значит, повышению религиозной грамотности среди населения, которая сегодня так необходима в нашем обществе.

- Также мы рассказываем слушателям, как обезопасить себя, своих близких, своих учеников от влияния деструктивных идей, - отметил Елнар Берикбаев. – И, конечно же, обращаем большое внимание формированию чувства патриотизма у казахстанцев, неприятию идеологии экстремизма и терроризма, на предупреждение идей, разжигающих межрелигиозную рознь.

Участники семинара получили исчерпывающие ответы на все свои вопросы, им даны практические рекомендации по работе с учащимися по повышению религиозной грамотности и формированию толерантности и неприятия насилия.

