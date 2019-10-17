Жумагалиев поручил создать личный кабинет для юридических лиц в eGov mobile

В личном кабинете будет собрана вся информация о компании.

Для юридических лиц будет создан личный кабинет в мобильном приложении eGov mobile. Об этом сообщил министр цифрового развития, инноваций и аэрокосмической промышленности РК Аскар Жумагалиев на своей странице в Facebook.

- После выхода мобильного приложения eGov mobile, многие мне писали, что было бы очень удобно, если бы юридические лица тоже смогли подавать заявку на выпуск ЭЦП через eGov mobile. Над этим мы уже начали работать, но решили пойти дальше. Поручил проработать создание личного кабинета для юридических лиц, - сообщил министр.

Предполагается, что в личном кабинете для юридических лиц будет собрана вся информация о компании: статус, реквизиты, свидетельство о государственной регистрации, информация по налогам, доверенностям, лицензиям и разрешениям, в том числе возможность подачи заявки на выпуск ЭЦП.

Напомним, ранее было запущено новое мобильное приложение eGov mobile, в котором была личная страница только для физических лиц. Это приложение позволяет использовать ЭЦП максимально удобно. В нем доступны функции Face ID и Touch ID для подтверждения личности и выпуск ЭЦП с самого мобильного приложения.

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