Счастливые фотографии из советского детства

Давайте просто немного повспоминаем.

Детство — это мир радости, неожиданностей и ежедневных маленьких побед. Это время для большинства людей было наполнено множеством событий. А в те не столь далекие годы, когда не было мобильных телефонов, планшетов, миниатюрных музыкальных плееров и прочих супергаджетов, мы находили приключения на каждом шагу, отмечает bigpikcha.ru.

Вылазка в балку за домами, марш-бросок в булочную на школьной перемене, последний билет на фильм в кинотеатре, искрящаяся струя из колонки возле частных домов и вкуснейший пломбир, тающий в руках. Да разве все перечислишь!

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