Жители дома в Алматы в знак протеста высадили 100 деревьев

Они их купили за собственный счет.

В Алматы жители одного из домов возмутились строительством объекта около своего дома и решили сами засадить этот участок саженцами, передает Zakon.kz.

Жильцы дома 111 на проспекте Гагарина задавались вопросом, почему территорию рядом с ними огородили.

- Мы, представители инициативной группы утверждаем, что на территории над станцией метро "Алатау", которая изначально акиматом Алматы отводилась под парковую зону со спортивной площадкой, неожиданно для жителей близлежащих домой стали возводить медицинско-оздоровительный центр, огородив землю высоким забором, захватив при этом и часть дороги, необходимой для проезда не только автомобилей жильцов, но и машин служб экстренного реагирования, - говорится в обращении жильцов.

По их словам, строительство было начато в июле 2019 года. Люди несколько раз обращались в акимат за разъяснениями.

- Мы не однократно обращались в акимат Алматы с вопросами о том, что там планируют строить и почему вообще вынесли эти заборы – в том числе на дорогу, которая элементарно нужна для проезда служб экстренного реагирования – пожарных и скорой помощи. Но внятного ответа мы не получили – мол, не беспокойтесь, там будет облагороженная для нас парковая территория. Как выяснилось позже, что на этой земле планируют построить какой-то медицинско-оздоровительный центр. Не нужно говорить, что у нас никто ничего не спрашивал, - сообщили жители.

Жильцы дома решили сами противостоять строительству здания и высадили целый сад.

- Мы категорически против и считаем такое строительство незаконным. Но каких-то юридических ресурсов у нас нет, и мы решили пойти своим путем. Раз изначально и сейчас нам акимат обещает, что на этой территории будет какой-то сквер, мы решили сделать этот сквер сами – за свой счет приобрели и высадили здесь около ста деревьев – здесь теперь будут расти боярка, яблоня, клен, липа и вишня. На наш взгляд – для людей это намного лучше, чем очередное странное, откровенно мутное сооружение, - заявили они.

В итоге они купили около 100 саженцев за свой счет и высадили их на той площади. В свою очередь в Управлении городского планирования и урбанистики города заявили, что на проектирование какого-либо объекта разрешительные документы или эскизный проект не выдавались.

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