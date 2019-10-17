В Нур-Султане онкохирурги провели 3D-операцию по удалению опухоли простаты

Данные операции активно внедряются почти во всех региональных онкологических учреждениях.

В городском онкологическом центре Нур-Султана провели 3D-операцию 70-летнему пациенту с раком простаты, сообщает пресс-служба министерства здравоохранения РК.

Мастер-класс по онкоурологии проводится при участии приглашенного профессора Николаешвили Давида Омаровича (Грузия). Проводится операция: радикальная лапароскопическая простатэктомия.

Пациент 70 лет. Диагноз рак предстательной железы Стадия Т3NхМо Число Глиссона 7 (3+4). Лапароскопическая радикальная простатэктомия выполняется при помощи технологии без разреза. Метод операции профессора более применим при раке простаты в связи с расширенным удалением тазовых лисфоузлов и малым количеством послеоперационных осложнений.

Эта технология позволяет пациенту как можно раньше вернуться в норму после операции и практически не ощущать боли в послеоперационном периоде. Кроме того, этот метод позволяет пациенту рассчитывать на полное излечение от рака предстательной железы.

В Казахстане данные операции активно внедряются почти во всех региональных онкологических учреждениях.

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