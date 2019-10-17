Кульгинов - спасателям: Вы спасли почти 400 жизней

Чрезвычайная ситуация требует особой решительности, мужества и настоящего героизма.

В столице прошло торжественное мероприятие в честь празднования 24-летия службы гражданской защиты РК – Дня спасателя. Сотрудников Департамента по ЧС Нур-Султана наградили медалями и нагрудными знаками, сообщает пресс-служба акимата столицы.

Аким столицы Алтай Кульгинов отметил, что чрезвычайная ситуация требует особой решительности, мужества и настоящего героизма. Благодаря профилактической работе с начала года количество пожаров в столице уменьшилось на 5%, число утонувших на водоемах – почти в 3 раза.

- Вы - спасатели и пожарные - первыми реагируете на чужое несчастье, оперативно и решительно оказываете помощь, спасаете жизни. В ряду спасателей нет места равнодушным и безынициативным людям. В этом году вы спасли 395 человек, эвакуировали 460 человек. Вы занимаетесь благородным делом. Стоимость сбереженных вами материальных ценностей превысила 1,5 млрд тенге. Благодарим вас за вашу смелость, профессионализм, самоотверженный труд и верность долгу. С праздником вас! - сказал Кульгинов.

Как отметил председатель Комитета по ЧС МВД РК Владимир Беккер, по республике спасатели спасли свыше 9 тыс. человек, "необходимо оттачивать мастерство и совершенствовать материально-техническое обеспечение".

На совещании по развитию столицы президент Касым-Жомарт Токаев поручил усилить меры противопожарной безопасности зданий и обеспечить пожарные службы города всей необходимой техникой.

В городе 11 пожарных частей и авиа-спасательный отряд. В структуре департамента служат свыше 1700 человек, имеется более 160 единиц спецтехники.

В этом году закупят 9 единиц спецавтотранспорта. Также завершаются работы по строительству пожарного депо по шоссе Алаш, ведется проектирование еще трех пожарных депо (ж.м. Ильинка, Коктал, и по ул. №28). В целях соцподдержки сотрудникам пожарных и спасательных подразделений предоставляется арендное жилье.

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