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Предпринимательница отдала 3,3 млн тенге мужу и заявила о грабеже

Она это сделала, чтобы не рассчитываться с партнерами.

Фото : khmelnytsky.com.ua17 октября 2019, 16:46

В Усть-Каменогорске женщину привлекут к ответственности за ложный донос, передает Zakon.kz со ссылкой на пресс-службу ДП города.

- 16 октября около 14.25 в Управление полиции обратилась 30-летняя жительница областного центра, индивидуальный предприниматель. Она рассказала, что неизвестный мужчина ударил ее, а после украл сумку, в которой было 3 300 000 тенге. Личный состав был поднят по тревоге, в короткие сроки оцепили "место происшествия" и начали поиски подозреваемых, - рассказали в полиции.

Но во время следственных действий выяснилось, что эти деньги женщина отдала мужу, а после обратилась в полицию с заявлением о грабеже, чтобы не рассчитываться со своими деловыми партнерами.

- Теперь уже по данному факту в отношении заявителя - индивидуального предпринимателя, начато досудебное расследование по ст. 419 (заведомо ложный донос) Уголовного кодекса РК, - добавили в полиции.


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