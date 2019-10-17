В Министерстве образования РК грядут изменения

По ряду сотрудников и подразделений было отмечено дублирование функций и выявлены противоречия.

В структуре Министерства образования РК будут изменения, передает Zakon.kz со ссылкой на главу ведомства Асхата Аймагамбетова.

- Нами был проведен функциональный анализ. Выявлены вопросы, требующие корректировки. К примеру, акценты в работе основных подразделений были в большей части не на стратегии и определении образовательной политики, а на текущей операционно-хозяйственной работе, - заявил Аймагамбетов.

Основные профильные департаменты: дошкольного и среднего образования, ТиПО и высшего и послевузовского образования, загружены не свойственной им работой по конкурсным процедурам, составлению технических спецификаций для госзакупок, принятием работ, подписанием актов, составлением бюджетных заявок и т. д. При этом главное их предназначение по определению политики в своих сферах - работа с НПА и координация работы - отходит на второй план.

По ряду сотрудников и подразделений было отмечено дублирование функций и выявлены противоречия.

Анализ нагрузки на структурные подразделения также показал диспропорции, которые сильно разнились. Нагрузка на одного сотрудника департамента высшего и послевузовского образования была в 7 раз больше, чем у другого сервисного департамента.

- Для решения этих и других вопросов проводится реорганизация министерства. Теперь все вопросы госзакупок, актов выполненных работ, освоения, составления техспецификаций отходят департаменту финансов, который теперь станет департаментом финансов и госзакупок. Вопросы подготовки бюджетных заявок полностью переходят департаменту бюджетного планирования. Вице-министры и профильные департаменты будут заниматься только формированием государственной политики по своим направлениям, правовым обеспечением и координацией деятельности в этих сферах, - сказал он.

Комитет по контролю в сфере образования и науки также будет реорганизован в Комитет по обеспечению качества.

- А это значит изменение миссии и задач Комитета. Теперь задача не только проверить и обнаружить нарушения, а оказать еще и методологическую помощь. Ведь проверка - это не самоцель, поэтому Комитет, например, будет указывать в каком классе, по какой теме, в каком месте есть западающие, проблемные зоны и давать детальные рекомендации по решению этих проблем. Департамент дошкольного и среднего образования трансформируется в ведомство - Комитет дошкольного и среднего образования с увеличением количества сотрудников за счет других подразделений. При этом общая штатная численность министерства не увеличивается, более того, планируется в дальнейшем некоторое сокращение в рамках вакансий. Отдельно нами утверждается программа по усилению потенциала сотрудников министерства через повышение квалификации и обучение. Готовится целевая программа по направлению на курсы и обучению по программам магистратуры и т.д. Изменения обычно выводят из зоны комфорта и могут восприниматься болезненно. Тем не менее, уверен, что четкие и понятные бизнес-процессы, должностные инструкции и функционал каждого подразделения и сотрудника, вкупе с правильной постановкой приоритетов и задач позволят повысить эффективность нашей работы, - подытожил глава министерства.

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