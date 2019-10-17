Туркестанская область и Самрук-Қазына будут совместно развивать регион

Фонд реализует несколько проектов в области электроэнергетики, газовой, почтовой, информационной и других отраслей экономики.

Председатель правления АО ФНБ "Самрук-Қазына" Ахметжан Есимов и аким Туркестанской области Умирзак Шукеев подписали меморандум о сотрудничестве, передает Zakon.kz.

Согласно меморандуму, работа будет проходить по девяти направлениям: газификация Туркестанской области, развитие энергетического комплекса, электронной торговли и почтовой сети, информационно-коммуникационной инфраструктуры, а также Smart City (Умный город) и строительства социальных объектов.

Арысь и Туркестан будут развиваться по сервисной модели: там обеспечат строительство волоконно-оптической линии связи до 97 школ и больниц, радиосетей в Туркестанской области и организации 400 камер облачного видеонаблюдения, а также 50 точек WiFi в социальных объектах -12 школах, 2 больницах, 2 детских садах в Арыси. Еще построят новую подстанцию мощностью 220 кВ, к которой будет присоединена местная распределительная электрическая сеть напряжением 110кВ.

- На сегодняшний день в Туркестане в компаниях Фонда работают 20 предприятий и филиалов с численностью более 19 тысяч сотрудников. Фонд реализует несколько проектов в области электроэнергетики, газовой, почтовой, информационной и других отраслей экономики, - отметил Председатель правления Фонда Ахметжан Есимов.

Фонд уже и ранее оказывал поддержку в регионе. Он принял активное участие в восстановлении 68 объектов в Арыси: 16 школ, 36 детских садов, 8 объектов здравоохранения, 4 спортивных объекта, колледж, железнодорожный вокзал, аллея славы и центральная площадь.

- Уверен, что меморандум внесет дополнительный вклад в социально-экономическое развитие региона и благосостояние людей, - подчеркнул Умирзак Шукеев.

Отдельное внимание в меморандуме уделено товарам местного производства: будет оказана поддержка проектам, предусматривающим создание новых производств путем заключения долгосрочных контрактов. Со своей стороны, акимат обеспечит отбор проектов по созданию новых производств, в том числе через ГЧМ.

Помимо прочего, на строительство социальных объектов в общей сложности было выделено 33,6 млрд тенге.

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