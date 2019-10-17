Учительница хотела пригрозить родителям ученицы, а спровоцировала скандал

Классный руководитель выдумала несуществующий штраф, и поплатилась за это.

Педагог столичной школы-гимназии потребовала от родителей ученицы оплатить штраф за то, что девочка пронесла в школу слайм. Такой пост разместила на своей странице в Facebook Ольга Чапурина, сообщает Zakon.kz.

- Как это объяснить? Поборы в школах запрещены! Но наша гимназия кажется придумала новый способ собирать деньги с родителей. На перемене ученица играла со слаймом. Просто играла! Сейчас её родителей школа штрафуют за это на 5000 тенге. Вопрос к Управлению образования столицы. Это законно? – написала автор поста, и приложила скриншот переписки педагога с родителями "проштрафившейся" ученицы.

Журналисту Zakon.kz удалось выяснить, что данный инцидент произошел в школе-гимназии №2 им. Гафу Каирбекова Нур-Султана. За комментариями по сложившейся ситуации мы обратились к директору данного учебного заведения Гамилю Шаймердинову.

По его словам, любые сборы с родителей в этой школе-гимназии категорически запрещены. И об этом есть соответствующий приказ, который доведен до всех сотрудников учебного заведения. И никаких штрафов тем более не может быть. Это прерогатива судебных органов. И если происходят какие-то нарушения, то составляется административный протокол, который передается в суд через школьного инспектора полиции.

- В данном случае молодой педагог, классный руководитель сама выдумала какие-то штрафы, которых нет. Она только второй год работает, и видимо не справляясь с учениками, таким образом, хотела их припугнуть. То есть, просто пригрозила. Сейчас она сама не может толком ничего объяснить. С ней проведена беседа и взята объяснительная. Потом мы коллегиально будем решать, какие принять в ее отношении меры дисциплинарного характера, – сообщил Гамиль Шаймердинов.

Слова директора школы-гимназии подтвердили в Управление образования города Нур-Султан. Как сообщили в ведомстве, сбор денежных средств в образовательных учреждения столицы строго запрещен.

- Данное сообщение является личной инициативой классного руководителя и неприемлемо, такие штрафы неправомерны. О данном инциденте было сообщено администрации школы, после чего были приняты соответствующие меры. В данном случае педагог хотела обратить внимание родителей на то, что детям не следует приносить на занятия вещи, которые могут нанести вред здоровью окружающих или привести к порче имущества в образовательном учреждении. К сожалению, она выбрала неподходящий метод разъяснительной работы. В свою очередь Управление образования напоминает родителям, что здоровье и благополучие детей должны быть приоритетом для педагогического коллектива и родителей. Однако если вы столкнулись со случаями противоправных действий в организациях образования, необходимо, в первую очередь, поставить в известность руководство учреждения или, в случае бездействия первых руководителей, обратиться в Управление образования, - говорится в сообщении ведомства.

Владимир Демидов

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