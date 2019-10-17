В Назарбаев Интеллектуальной школе Уральска запустили солнечную станцию

Проект "Солнечная энергия школам" является большим шагом во внедрении "зеленой экономики" в регионе.

В Назарбаев Интеллектуальной школе физико-математического направления Уральска запустили солнечную станцию. Совместный проект "Солнечная энергия школам" между Министерством энергетики РК, компанией "Шелл" и автономной организацией образования "Назарбаев Интеллектуальные школы" реализуется в Казахстане уже второй год, сообщает пресс-служба школы.

Солнечную энергию от "Шелл" получили Назарбаев Интеллектуальные школы городов Нур-Султана и Актау, а в 2020 году такие станции появятся в городах Алматы и Атырау. Уральская НИШ третья по счету школа в республике, где состоялся запуск солнечной станции.

В торжественном мероприятии приняли участие первый заместитель акима области Мухтар Манкеев, председатель Правления АОО "Назарбаев Интеллектуальные школы" Куляш Шамшидинова, представители Министерства энергетики РК и компании "Шелл".

На территории учебного заведения установили специализированные парковки, оборудованные солнечными фотоэлектрическими панелями мощностью 100 кВт/ч. Они позволят покрыть до 20% годового энергопотребления школы и направить излишки произведенной электроэнергии в городскую сеть, что снизит затраты на потребление электроэнергии.

Первый заместитель акима области Мухтар Манкеев отметил, что проект "Солнечная энергия школам" является большим шагом во внедрении "зеленой экономики" в регионе.

– Это успешный проект для внедрения STEM-образования и для воспитания экологической культуры наших учеников, ответственного отношения к природе. Установленные солнечные системы позволяют снизить энергопотребление школ примерно на четверть, и это убедительные цифры, доказывающие глобальное значение зеленой экономики, – сказала председатель Правления АОО "Назарбаев Интеллектуальные школы" Куляш Шамшидинова.

Учитель физики Умыргали Бекешев считает, что проект, помимо экономической важности, дает ученикам вдохновение для творческих идей в "зеленой" экономике, экологии.

– У наших учеников уже есть успехи. Недавно выпускник школы, студент Назарбаев Университета Азиз Талапов разработал систему непрерывного использования электроэнергии на автобусных остановках через альтернативные источники энергии и получил патент на свой проект, – рассказал преподаватель.

Директор по связям с правительством "Шелл Казахстан Б.В." Зарина Бакенова подчеркнула, что проект "Солнечная энергия школам" развивает потенциал отечественного малого и среднего бизнеса, улучшая возможности казахстанских компаний в области возобновляемых источников энергии.

После торжественной церемонии страшеклассники-интеллектуалы представили гостям другие идеи по использованию зеленой энергетики, искусственного интеллекта, биотехнологии. Также в этот день состоялась закладка коллекционного сада, в котором будут произрастать лучшие сорта яблонь.

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