Сколько казахстанцев покинули страну за последние 9 месяцев

Основной миграционный обмен страны происходит с государствами СНГ.

За девять месяцев текущего года из Казахстана выехали 31 287 человек. Это на 3550 человек больше, чем за аналогичный период прошлого года (27 737 человек), сообщает Camonitor.kz со ссылкой на отчет "Социально-экономическое развитие Республики Казахстан за январь август 2019 года".

В январе-августе 2019 года по сравнению с январем-августом 2018 года число прибывших в Казахстан уменьшилось на 11,9%, число выбывших из Казахстана увеличилось на 12,8%.

Основной миграционный обмен страны происходит с государствами СНГ. Доля прибывших из стран СНГ и выбывших в эти страны составили 81,3% и 91% соответственно.

Численность мигрантов, переезжающих в пределах страны, увеличилось на 23,5%. По межрегиональным перемещениям положительное сальдо миграции населения сложилось в 5-и регионах страны: Мангистауской (644 человека) Павлодарской (74 человека) областях и городах Нур-Султан (21981 человек) Алматы (24597 человек) и Шымкент (1230 человек).

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