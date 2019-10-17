Футболисты Иртыша опробовали новое поле в Спорт-сити

Футбольный манеж планируют сдать в эксплуатацию ко Дню независимости.

Спортсмены провели первую тренировку на территории спортивного кластера, передает pavlodarnews.kz.

В Спорт-сити завершается строительство полноразмерного футбольного поля. Его качество проинспектировала специальная комиссия, куда вошли чиновники и спортсмены региона.

- Сегодня специально пригласили дубль команды Ertis, чтобы они сами посмотрели поле, газон, качество его, удовлетворяет ли, дали свои рекомендации. До окончания строительства мы можем внести свои изменения, если это необходимо, и улучшить качество их тренировок. Потому что в первую очередь это делается для наших спортсменов, - отметил заместитель акима области Асхат Оралов. - Хотелось бы, чтобы наши спортсмены и любители футбола получили все условия.

По словам спикера, поле станет 15-ым полноразмерным в области. Футболисты Ertis проверили первую тренировку на новом поле. Спортсмены рассказали, что заниматься удобно, трава мягкая. Поле спортивного комплекса президент федерации футбола области Ойрат Садуов сравнил с площадкой на стадионе "Жулдыз".

- Поле стандартное - 105 на 70 метров, позволяет проводить полноценные тренировки для команд: главной и дубля, старших возрастов, футбольного центра. Качество поля очень хорошее, ничем не уступает качеству поля "Жулдыз". В Казахстане УЕФА сертифицировал три поля: "Астана Арена", центральный стадион "Кайрата" и наш "Жулдыз". Я очень рад, что в области открываются такие поля, - говорит Ойрат Садуов. На территории Спорт-сити, помимо открытого поля, строят футбольный манеж. Мини-футбольное поле появится на крыше центра подготовки олимпийского резерва. Всего в регионе насчитывается 192 мини-поля.

Как сообщил руководитель управления по развитию туризма и спорта области Марат Айдашев, футбольный манеж планируют сдать в эксплуатацию ко Дню независимости. Напомним, к концу года на территории Спорт-сити откроют футбольный манеж, ледовую раскаточную арену, завершат строительство элементов благоустройства: футбольного поля, малых игровых форм, баскетбольной и волейбольной площадок. На возведение всех объектов спортивного комплекса выделено больше 10 млрд тенге.

Больше новостей в Telegram-канале «zakon.kz». Подписывайся!