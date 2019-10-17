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Ужин в ресторане – виноватым оказался не аким Жанаозена, а его водитель

Водителю, который привез чиновника в кафе на служебном автомобиле, при этом не имея путевого листа, вынесли "замечание".

Фото : Lada.kz17 октября 2019, 18:39

В действиях акима вернувшегося из командировки и зашедшего поужинать в один из ресторанов Актау, департамент Агентства РК по делам государственной службы по Мангистауской области не нашел нарушений, сообщает Zakon.kz со ссылкой на ЛАДА.kz.

А вот водителю, который привез чиновника в кафе на служебном автомобиле, при этом не имея путевого листа, вынесли "замечание".

По данным департамента Агентства РК по делам государственной службы по Мангистауской области, водитель служебного автомобиля, находящегося на балансе ГУ "Аппарат акима города Жанаозен", должен был заполнить путевой лист для поездки в аэропорт, но не сделал этого.

- В связи с этим, на основании приказа №266 от 27.09.2019 года, за неполное оформление документов водитель был привлечен к дисциплинарной ответственности в виде замечания. Со стороны акима Жанаозена нарушений этических норм не установлено. По его словам, он вернулся из служебной командировки из Нур-Султана и попросил водителя отвезти его поужинать в связи с дальностью расстояния между городами Актау и Жанаозен. На месте сотрудники дорожно-патрульной полиции, разъяснив о недопущении выезда служебного транспорта в нерабочее время и в связи с отсутствием путевого листа, водворили автомашину на штрафстоянку, – сообщили в департаменте Агентства РК по делам государственной службы по Мангистауской области.


Ранее акима Жанаозена заподозрили в использовании служебного автомобиля в личных целях.


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