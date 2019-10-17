Умирзак Шукеев и Ахметжан Есимов подписали меморандум о сотрудничестве

Меморандум включает в себя 9 направлений.

Председатель правления АО ФНБ "Самрук-Казына" Ахметжан Есимов и аким области Умирзак Шукеев проинспектировали ход строительства объектов в городах Арыс и Туркестан, сообщает Zakon.kz со ссылкой на пресс-службу акима Туркестанской области.

В первую очередь, в городе железнодорожников рабочая группа посетила детский сад "Акнур". Здание дошкольного учреждения, построенного 65 лет назад, было отремонтировано за счет средств Фонда национального благосостояния. Далее на Аллее героев Ахметжан Смагулович и Умирзак Естаевич встретились с аксакалами города Арыс. Старейшины выразили свою благодарность и дали благословение.

- Самое главное, чтобы был доволен народ. Только он может оценить качество работ. Все это стало возможным благодаря продуктивной работе, проведенной руководством области, - сказал А.Есимов.

Кроме того, глава региона и Председатель правления посетили полностью обновленный железнодорожный вокзал и ознакомились с результатом восстановительных работ.

Также рабочая группа проинспектировала результаты реконструкции центрального стадиона на 1200 мест. Умирзак Шукеев и Ахметжан Есимов ударив по мячу, дали старт матчу среди юных арысовцев.

Стоит отметить, Фонд принял активное участие в восстановлении города Арыс. Восстановлено 68 объектов, в том числе 53 образовательных объекта, 8 объектов здравоохранения, 4 спортивных и 3 общественных места. Более того, 16 школ обеспечены новой мебелью. На сегодняшний день сданы в эксплуатацию 64 объекта, в 4 оставшихся завершаются строительные работы.

Наряду с этим, Фонд финансирует строительство 7 социальных проектов в городе Туркестан. Это здание амфитеатра, дворца школьников, стадиона на 7000 мест, музея имени Х.А. Яссауи, конгресс холла, Проект "Smart City" и проведение сетей связи.

Ознакомившись с ходом их строительства, Ахметжан Есимов и Умирзак Шукеев подписали меморандум о сотрудничестве.

Меморандум включает в себя 9 направлений, таких как газификация Туркестанской области, развитие энергетического комплекса, электронной торговли и почтовой сети, информационно-коммуникационной инфраструктуры, а также Smart City (Умный город) и строительства социальных объектов в области.

Smart City предназначен для развития городов Арыс и Туркестан по сервисной модели. В рамках этого проекта Фондом будет обеспечено строительство волоконно-оптической линии связи до 97 школ и больниц, радиосетей в Туркестанской области и организации 400 камер облачного видеонаблюдения, а также 50 точек WiFi в социальных объектах -12 школах, 2 больницах, 2 детских садах в городе Арыс.

Помимо этого, стороны обсудили тему развития энергетического комплекса в регионе. Ожидается строительство новой подстанции мощностью 220 кВ, к которой будет присоединена местная распределительная электрическая сеть напряжением 110кВ.

- Уверен, что меморандум внесет дополнительный вклад в социально-экономическое развитие региона и благосостояние людей, - подчеркнул Умирзак Шукеев.

Значительная часть Меморандума была посвящена вопросу закупок, а именно развитию импортозамещения и местного содержания. Фондом будет оказана поддержка и содействие проектам, предусматривающим создание новых производств в Туркестанской области путем заключения долгосрочных контрактов. Со своей стороны, акимат обеспечит отбор проектов по созданию новых производств, в том числе через ГЧМ.

Вместе с тем, стороны обсудили вопросы социальной сферы Туркестанской области. Фонд окажет финансовую поддержку решению социальных вопросов по направлению реабилитации детей с ДЦП, материально-технического оснащения кабинетов поддержки инклюзии, популяризации здорового образа жизни и спорта более 7100 человек.

В завершении встречи аким области Умирзак Шукеев поблагодарил Фонд "Самрук-Қазына" за поддержку в развитии региона.

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