В Общественной приемной Администрации Президента приняли 71 человека

Подавляющее большинство обращений было взято на строгий контроль.

Сегодня, 17 октября Общественная приемная Администрации Президента провела очередной прием граждан, сообщает Zakon.kz.

Рабочей группой был принят 71 человек.

По количеству рассмотренных заявлений в разрезе регионов с огромным отрывом лидирует Нур-Султан – 36 обращений. Далее идет Алматы – 9, остальные области – 1-3 обращений.

Наиболее часто люди обращаются по вопросам, касающимся работы местных исполнительных органов (27), судебной деятельности (16), деятельности правоохранительных органов и Минтруда (по 7), а также Нацбанка, Министерств здравоохранения и юстиции (по 3).

Также было четыре селекторных включения с представителями акиматов Актюбинской, Алматинской, Западно-Казахстанской областей и города Алматы.

Подавляющее большинство обращений было взято на строгий контроль Администрации Президента.

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