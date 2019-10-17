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В Общественной приемной Администрации Президента приняли 71 человека

Подавляющее большинство обращений было взято на строгий контроль.

Фото : chudomama.com17 октября 2019, 19:31

Сегодня, 17 октября Общественная приемная Администрации Президента провела очередной прием граждан, сообщает Zakon.kz.

Рабочей группой был принят 71 человек.

По количеству рассмотренных заявлений в разрезе регионов с огромным отрывом лидирует Нур-Султан – 36 обращений. Далее идет Алматы – 9, остальные области – 1-3 обращений.

Наиболее часто люди обращаются по вопросам, касающимся работы местных исполнительных органов (27), судебной деятельности (16), деятельности правоохранительных органов и Минтруда (по 7), а также Нацбанка, Министерств здравоохранения и юстиции (по 3).

Также было четыре селекторных включения с представителями акиматов Актюбинской, Алматинской, Западно-Казахстанской областей и города Алматы.

Подавляющее большинство обращений было взято на строгий контроль Администрации Президента.


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