Первую партию низкобогащенного урана доставили в Казахстан на хранение

На базе Ульбинского металлургического завода, имеющего многолетний опыт работы в этой области, создана необходимая инфраструктура для безопасного хранения материала.

16 октября 2019 года в Усть-Каменогорске состоялась церемония доставки первой партии низкообогащенного урана (НОУ) в Банк низкообогащенного урана Международного агентства по атомной энергии (МАГАТЭ) в Казахстане (далее – БНОУ), сообщает Zakon.kz со ссылкой на МИД РК.

Международный проект по созданию Банка низкообогащенного урана МАГАТЭ в Казахстане успешно реализован по инициативе Первого Президента Казахстана – Елбасы Нурсултана Назарбаева.

В Банке НОУ МАГАТЭ будет храниться 90 метрических тонн гексафторида урана, пригодного для изготовления топлива для стандартного легководного реактора на атомных электростанциях. Этот резерв НОУ не является радиактивным отходом, не несёт угрозы для населения и окружающей среды и предусмотрен на случай, если государства-члены МАГАТЭ столкнутся с прекращением традиционных поставок топлива по политическим мотивам.

Благодаря инвестициям Казахстана и МАГАТЭ на базе Ульбинского металлургического завода, имеющего многолетний опыт работы в этой области, создана необходимая инфраструктура для безопасного хранения материала.

Банк НОУ МАГАТЭ является важным вкладом Казахстана и подтверждением его лидирующей роли в сфере укрепления международной безопасности и режима ядерного нераспространения.

Поставщиками материала для БНОУ МАГАТЭ являются казахстанская компания АО "НАК Казатомпром" и французская компания "Орано-Цикл".

Подписание документов между Казахстаном и МАГАТЭ о создании БНОУ МАГАТЭ состоялось в августе 2015 года в казахстанской столице в ходе визита Генерального директора МАГАТЭ Юкия Амано.

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