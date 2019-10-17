Спас трех тонувших сестер – в Павлодаре наградили полицейского

Если бы не оперативная реакция полицейского, возможно, я бы уже не увидела своих дочерей, - рассказывает мама.

Старший лейтенант Галымбек Жумабаев, спас в июле трех тонувших сестер, сообщает Zakon.kz.

В выходной день, на берегу реки Галымбек услышал крики о помощи. Увидев в реке тонущих людей, понял, что дорога каждая минута и нельзя мешкать ни секунды.

- Среди стражей порядка Прииртышья стало на одного героя больше, - говорится в сообщении МВД РК.

Полицейский бросился на помощь. Преодолевая сильное течение, страж порядка смог добраться до девушек, которых быстрым течением относило к середине реки. Подплыв к ним, он помог выбраться тонущим на сушу. Пострадавшие оказались жителями села Аккулы, сестры -1996, 1999 и 2002 г.р.

- Мы были на волосок от гибели, там было сильное течение воды. Если бы не оперативная реакция полицейского, возможно, я бы уже не увидела своих дочерей, - плачет мама.

- Так бы поступил каждый сотрудник полиции. Помогать, защищать и спасать граждан – это наш долг, - признался Жумабаев.

Галымбек служит в полиции с 2010 года. Вместе с супругой воспитывает троих детей. Коллеги по службе характеризуют старшего лейтенанта как активного и спортивного полицейского, в тоже время очень отзывчивого.

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