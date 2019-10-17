Казахстанские юниоры взяли восемь медалей на ЧА по боксу

Среди них - четыре золотые.

Юниорская команда Казахстана по боксу завоевала восемь медалей на чемпионате Азии по боксу в ОАЭ, сообщает Zakon.kz со ссылкой на Olympic.kz.

Среди них - четыре золотые. На первую ступень пьедестала поднялись Руслан Күзеубаев (до 52 килограммов), победивший в финале Абубакира Мурадова (Таджикистан). В категории до 57 килограммов Ерасыл Ермек оказался сильнее Билолбека Ихволова (Узбекистан) - второе "золото".

В весе до 60 килограммов на первую ступень пьедестала поднялся Абзал Серик. В финале он победил Бекзода Бекмурадова (Узбекистан). И, наконец, четвертую золотую награду команде принес Султан Бабаханов.

В категории до 66 килограммов в финальном поединке он победил Джейдипа Равата из Индии. Серебряными призерами чемпионата стали Нурсултан Алтынбек (до 54 килограммов) и Абдулла Патиев (до 50 килограммов).

"Бронзой" отметились Роман Дияр (свыше 80 килограммов) и Мади Амиров (до 80 килограммов).

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