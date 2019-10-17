Новости
В других СМИ
Загрузка...
Читайте также
Новости партнеров

Казахстанские юниоры взяли восемь медалей на ЧА по боксу

Среди них - четыре золотые.

Фото : vk.com/mirboksa_kz17 октября 2019, 21:51

Юниорская команда Казахстана по боксу завоевала восемь медалей на чемпионате Азии по боксу в ОАЭ, сообщает Zakon.kz со ссылкой на Olympic.kz.

Среди них - четыре золотые. На первую ступень пьедестала поднялись Руслан Күзеубаев (до 52 килограммов), победивший в финале Абубакира Мурадова (Таджикистан). В категории до 57 килограммов Ерасыл Ермек оказался сильнее Билолбека Ихволова (Узбекистан) - второе "золото".

В весе до 60 килограммов на первую ступень пьедестала поднялся Абзал Серик. В финале он победил Бекзода Бекмурадова (Узбекистан). И, наконец, четвертую золотую награду команде принес Султан Бабаханов.

В категории до 66 килограммов в финальном поединке он победил Джейдипа Равата из Индии. Серебряными призерами чемпионата стали Нурсултан Алтынбек (до 54 килограммов) и Абдулла Патиев (до 50 килограммов).

"Бронзой" отметились Роман Дияр (свыше 80 килограммов) и Мади Амиров (до 80 килограммов).


Больше новостей в Telegram-канале «zakon.kz». Подписывайся!

сообщить об ошибке
Сообщить об ошибке
Текст с ошибкой:
Комментарий:
Сейчас читают
Читайте также
Загрузка...
Популярное
все топ новости
Интересное
Архив новостей
ПнВтСрЧтПтСбВс
последние комментарии
Последние комментарии

Новости

Законодательство

Сервисы

Мы в соц. сетях

Для телефона

мобильная версия приложение для android приложение для ios канал в telegram
Информационная продукция данного сетевого издания предназначена для лиц, достигших 18 лет и старше
Реклама Правила использования материалов Контакты