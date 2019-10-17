Безработица и социальное напряжение – чем грозят поправки в закон об игорном бизнесе

В основе причин чрезмерной зависимости от азартных игр лежат проблемы связанные с уровнем культуры, образования, отношения к деньгам, к планированию свободного времени, и в целом ценностных установок.

В данный момент в Мажилисе РК в рабочей группе, занимающейся поправками в "закон об игорном бизнесе" обсуждается поправка касательно вывода касс букмекерских контор в так называемые "резервации" или игорные зоны, а также создание Центра учета ставок по примеру России. Чем это грозит Казахстану, рассказали на пресс-конференции в Алматы, передает Zakon.kz.

Текущий законопроект об игорном бизнесе содержит 77 поправок. Из них 40 носят концептуальный характер, и только с двумя вышеназванными поправками представители букмекерских компаний не согласны.

В мире давно в ходе исследований поняли, что страсть человека к ставкам зависит не от количества и доступности букмекерских контор. Согласно выводам исследования исследовательского агентства DAMU Research, в основе причин чрезмерной зависимости от азартных игр лежат проблемы связанные с уровнем культуры, образования, отношения к деньгам, к планированию свободного времени, и в целом ценностных установок.

- Существует проблема, что букмекеров путают с азартными бизнесами. Однако, букмекеры принимают только ставки на спорт, это интеллектуальная игра, как и фондовый рынок, где идет покупка акций, облигаций. Букмекеры поддерживают инициативу депутатов в том, чтобы ставки принимались только на спортивные события, чтобы все иные события были запрещены и никакие незаконные компании не могли бы наложить тень на добросовестных букмекеров, - сказал Член рабочей группы Мажилиса по законопроекту об игорном бизнесе, президент Ассоциации букмекеров Казахстана Айтуар Мадин.

В принципе ставки на спорт можно отнести к интеллектуальным играм, поскольку это не лотерея, не соревнование людей с генератором случайных чисел. Разумеется, определенная доля везения тут тоже присутствует, но она не играет решающей роли. Результат игры, прежде всего, зависит от способностей игрока, его знаний, умения находить и анализировать информацию, а также от верно подобранной стратегии.

Букмекер предлагает множество событий и для каждого определяет свою вероятность наступления, что отражается на выставленных коэффициентах. Игрок из предложенных вариантов выбирает для ставок те события, которые как ему кажется, случатся вероятнее всего. При этом ни первый, ни второй точно на 100% не знают, с каким результатом окончится игра. В этом плане все находятся в относительно равных условиях.

В числе поправок, которые поддерживают букмекеры, есть понятие самоограничения. То есть человек, который считает, что слишком часто делает ставки, сможет написать заявление и ограничить себя в праве делать ставки в течение 6 месяцев, года или двух лет. И человек не сможет это заявление отозвать. Также такое заявление смогут подать его близкие родственники. Вводится ограничение на рекламу букмекерских контор, чтобы меньше людей видело и слышало о букмекерах.

-Мы также предлагаем, чтобы МКС РК внесло лицензионные требования по части необходимости иметь у себя в штате трех психологов с опытом работы не менее 5 лет. Уже добровольно члены Ассоциации букмекеров начали реализовывать данные нормы, вводят понятие ответственная игра, в рамках которого вы уже сейчас можете ограничить себя в праве делать ставки, - сказал Айтуар Мадин.

Именно воспитание, изменение мировоззрения всегда действовали лучше, чем любые ограничения и запреты.

- Из 100% нашей клиентской базы букмекеров, примерно 1-2% могут относиться к категории "часто играющих" или "предрасположенных к игровой зависимости". Остальные 98-99%, это лица, которые делают ставки периодически, как средство досуга (это нормальная мировая практика, когда люди смотрят футбол и делают ставки на любимые команды). Поэтому 98%-99% наших клиентов не захотят, чтобы ЦУС собирал на них персональные данные, что приведет к тому, что наши клиенты попросту будут делать ставки на зарубежных сайтах букмекеров, которые не подчиняются юрисдикции РК, - констатировал Директор букмекерской конторы "Пари Матч" Владимир Кочерга.

Букмекеры уверены, что запрет на кассы во всех городах, кроме Капчагая и Борового, приведет к уходу ставок в тень и не решит, а усугубит проблему.

- Мировой опыт и опыт стран СНГ, в частности, показывает, что в тех странах где разрешено букмекерство – букмекерские конторы не выведены в какие-либо специальные зоны. Данная модель не работает. Подобная радикальная мера не просто сокращает отрасль или как-либо ее регламентирует, она просто ее убивает, по сути это равноценно ее запрету. За 2018 год, букмекерскими компаниями уплачено порядка 16.5 млрд. тенге налогов, за 2019 год цифра составит порядка 20 млрд. тенге. В случае вывода касс букмекеров в игорные зоны, государство лишится данных поступлений в бюджет.

В одночасье на улице, без работы останутся порядка 5000 сотрудников букмекерских контор (как правило, молодых девушек в возрасте от 21 до 30 лет). В условиях непростой социально-экономической ситуации это вызовет рост безработицы, - сказал заместитель директора букмекерской конторы БК "Tennisi" Сергей Казаков.

Большие вопросы и неудомение у букмекеров вызывает предлагаемая поправка о создании Центра учета ставок. Такого органа нет ни в одной стране мира, кроме соседней России, где на практике видно, что этот опыт отрицательный.

При обсуждении законопроекта по ЦУПИС в России, на него возлагалась посредническая функция между букмекерами и государством в части передачи информации о платежах налоговому органу: как в сторону букмекерской конторы от клиентов, так и от букмекерской конторы к клиентам.

Пока проект ЦУПИС воплощался в жизнь, в России вышел закон об обязательном использовании букмекерами онлайн-касс с функцией фискализации, что букмекеры в кратчайшие сроки у себя реализовали.

- К моменту, когда ЦУПИС заработал, функция, которая была на него возложена – стала не нужна. Налоговые органы самостоятельно, имея доступ к онлайн-кассам букмекерских контор и фискальным данным, в режиме реального времени смогли увидеть все движение средств: как от клиента к букмекеру, так и от букмекера к клиенту. Получив отзывы по работе ЦУПИС от коллег из российского FONBET, и отвечая на вопрос "Почему нельзя повторять российский опыт по ЦУПИСу и создавать Центр учета ставок?" можно сделать вывод, что ЦУПИС – дополнительный инструмент, который утяжеляет ведение бизнеса и не приносит никакой пользы государству, - рассказал Директор букмекерской конторы "ФОН Бет" Александр Пястолов.

Директор букмекерской конторы "Пари Матч" Владимир Кочерга напомнил, что с октября 2016 года все сервера букмекеров находятся в Казахстане, а также, что данные сервера (аппаратно-программные комплексы) фискализированы и информация (которая необходима для целей расчета налогов) отправляется в Комитет государственных доходов. Вместо того, чтобы модернизировать АПК и прописать в нем те функции, которые хотят придать ЦУСу, проектом поправок предлагается паразитическая организация. Более того, в случае создания ЦУСа возникает риск утечки персональных данных клиентов букмекерских компаний

- Честно говоря, наши клиенты не очень хотят, чтобы на них собирались персональные данные в какую-то организацию и непонятно куда это потом использовалось. Кроме того, хочу обратить внимание, что работа по подготовке проекта поправок проводится с игнорированием законодательства по защите персональных данных. О том, как хранят персональные данные казахстанцев, лучше всего говорит недавний пример- ЦИК Казахстана давал информацию, что данные на 11 млн избирателей куда-то ушли. Были и другие случаи утечки баз данных. Это дискредитировало безопасность и защиту персональных данных, - констатировал Владимир Кочерга.

Динамика развития букмекерского рынка начиная с 2007 по 2019 годы позволяет сделать вывод, что пик развития букмекерства был в 2015 году (по всей стране было более 3 тыс. касс). Сейчас же их количество не превышает 500 касс, то есть в 6 раз меньше касс БК, чем несколько лет назад.

На момент разработки Министерством культуры и спорта РК, Концепции законопроекта по вопросам изменений в закон об игорном бизнесе в 2017 году количество выданных лицензий БК составляло 80 штук. Однако на момент рассмотрения данного законопроекта в Мажилисе Парламента, количество выданных лицензий БК сейчас уже составляет 47 штук, то есть количество букмекерских контор сократилось на половину.

Ранее представители АФК "Кайрат" и ФК "Астана" выразили опасения, что в случае принятия проекта поправок в закон об игорном бизнесе в нынешнем виде букмекерские конторы будут вынуждены сократить свой оборот и не смогут оказывать спонсорскую помощь в нынешних объемах ведущим спортивным профессиональным клубам Казахстана.

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