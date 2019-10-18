Цены на социальный хлеб выросли и в Актобе

О возможном увеличении цены местные аграрии заговорили еще в начале осени, когда стало ясно, что урожай этого года бьет все антирекорды.

В Актобе вслед за Павлодаром подорожал социальный хлеб. Сразу три самые крупные пекарни города сегодня привезли его в магазины уже по новой цене. В среднем стоимость увеличилась от 1 до 7 тенге, сообщает Zakon.kz со ссылкой на КТК.

Раньше буханка дешевого социального стоила 78-80 тенге. Теперь цена доходит до 87. В крупных супермаркетах, как правило, имеющих собственные пекарни, хлеб продается чуть дешевле, чем в обычных магазинах. О возможном увеличении цены местные аграрии заговорили еще в начале осени, когда стало ясно, что урожай этого года бьет все антирекорды. В некоторых районах области собрали всего по 5,5 центнера с гектара. В администрации региона уже сообщили, что будут рассматривать вопрос дотаций крупным пекарням, чтобы сдержать дальнейший рост цен.

- Причиной подорожания хлеба стал рост цены на муку первого сорта. Она в свою очередь подорожала из-за роста цен на пшеницу, - говорит главный специалист отдела предпринимательства акимата города Актобе Акжол Нурсеитов.

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