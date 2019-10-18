Воспитательницу детсада в Костанае уволили за то, что била детей

Родители написали коллективную жалобу в отдел образования. Известно, что уволенная воспитательница также обратилась с жалобой в надзорный орган.

Родители Костаная забили тревогу. По их словам, одна из воспитательниц ясли-сада №6 била их детей, сообщает Zakon.kz со ссылкой на Alau.kz.

Зоя Карпова и Канат Сарсенбаев говорят, что их ребенок рассказал им, что его били в садике. В это же время тревогу забили и другие родители, которым стало известно о не здоровой ситуации в группе. Папы и мамы потребовали у руководства детсада запись с камер видеонаблюдения.

- Нам предоставили видео, где действительно подтвердилось, что воспитатель несколько раз не только нашего, многих деток шлепала по попе. Потом ребенок сидел, за столом, ел. Она подошла сзади и со всей силы его придвинула на стульчике к столу. После чего ребенок заплакал. И после этого он к еде не прикасался, — говорит Зоя Карпова.

Родители написали коллективную жалобу в отдел образования. 14 октября воспитателя, проработавшего три года в этом саду, уволили. К слову, ей до пенсии оставалось всего полтора года.

С воспитателем расторгли трудовой договор и уволили по отрицательной статье. В это же время родители обратились с заявлением в прокуратуру. Их основное требование -установить онлайн-камеры в детском саду. По словам заведующей сектором дошкольного воспитания и обучения отдела образования акимата Костаная Галины Поповой, пока это невозможно.

- Для установки онлайн-камер нужны нормативные документы, которые на сегодняшний момент в Республике Казахстан не существуют, — пояснила Галина Попова.

Саму видеозапись, которая вызвала скандал в детском саду, показать журналистам отказались. В городской прокуратуре Костаная заявление родителей переадресовали для дальнейших разбирательств в управление полиции.

Известно, что уволенная воспитательница также обратилась с жалобой в надзорный орган.

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