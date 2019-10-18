Нельзя перекладывать вину за социальный пессимизм на плечи журналистов - Даурен Абаев

СМИ - это зеркало нашей действительности, но легче всего конечно разбить зеркало, - министр информации.

Министр информации и общественного развития Республики Казахстан Даурен Абаев в рамках программы "Открытый диалог" прокомментировал критику в адрес своего ведомства, сообщает Zakon.kz.

На днях в Мажилисе прозвучало мнение, о том, что некоторые СМИ, недавно позиционирующие себя, как деловые, значительную долю своего содержания уделяют новостям криминальной хроники и катастроф. Прочитав все это обычному человеку трудно набраться оптимизма.

- Надо отметить, что более 90% средств массовой информации в Казахстане - частные и государство не вправе вмешиваться в их деятельность и редакционную политику. Мы смотрим в целом информационную повестку и видим, что количество негатива не так много. Но, в первую очередь, люди будут обращать внимание на негатив.

Министр привел следующий пример:

- Если, условно говоря, в каком-то селе построят современную школу, даже если туда поставят парты и компьютеры, эту новость, наверное, прочитают только те, кто родом из этого села или имеет какое-то отношение к этому селу. Но, если будет новость о том, что в этом же селе человек зарезал другого человека, более того, если речь идет о разных национальностях, то эту новость будет смотреть если не в сотни, то в десятки раз больше людей, это уж точно.

Даурен Абаев особо подчеркнул, что эта ситуация относится не только к Казахстану, это общемировое явление.

- В то же время, мы недолжны всю вину за социальный пессимизм перекладывать на плечи журналистов. К нам действительно приходят запросы и письма - просят запретить передачи, ограничить выход каких-то новостей, прекратить публиковать материалы на какую-то определенную тему. Приведу такой пример, не так давно в эфире одной из программ, которая выходит на республиканском телевидении была показана история девочки-подростка. Вся соль этой передачи была в том, что она забеременела в 15 лет. После выхода этого выпуска нас завалили требованиями закрыть эту программу, потому что она рассказывает такие истории. Вы знаете, в этой ситуации меня смутило только одно, почему-то людей сама эта история не возмутила. А возмутил факт, что ее показали по телевидению. Все-таки СМИ - это зеркало нашей действительности, но легче всего конечно разбить зеркало, - резюмировал Даурен Абаев.

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