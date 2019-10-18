В этом сквере возле Музея воинской славы - девять фигур.

Вандалы осквернили фигуры воинов Великой Отечественной войны в Павлодаре. У солдат отломаны руки и носы, исписаны лица, вырвано оружие. Сквер с фигурами расположен у Музея воинской славы. Его сотрудники пытаются охранять, но не всегда удается уследить за хулиганами. Как выяснилось фигуры воинов - бесхозные. Об этом сообщает телеканал "Астана", передает Zakon.kz.

Глядя на этот беспредел, цивилизованным людям приходит в голову мысль: ничего святого! Здесь будто целенаправленно прошлись с маркером и молотком по всем солдатам. Сквер находится возле Музея воинской славы. Его руководителю приходится не только заниматься своей работой, но и отгонять от фигур подростков, пьяных гуляк и тех, кому просто некуда деть свои силы.

В этом сквере возле Музея воинской славы - девять фигур. Все они пострадали от рук вандалов. Руководитель музея не всегда успевает отгонять хулиганов. Надежной охраны здесь нет.

Чтобы никто не украл все макеты винтовок и биноклей, Рустам Тыштыков спрятал их в своем музее. Мужчина рассказывает, что порой приходится вступать в перепалки с хулиганами и вызывать полицию.

- Бывали моменты, что подростки играют, ходят, потом делают селфи, могут сесть на шею солдату. Эти моменты я всегда пресекал, - сказал руководитель Музея воинской славы Рустам Тыштыков.

Раньше в сквере стояли камеры видеонаблюдения, но сейчас они не работают. Почему люди так поступают с памятью красноармейцев, остается гадать, говорит Рустам. Может дело в низкой культуре или плохом воспитании.

О подвигах воинов на фронте рассказывают не только эти манекены, но и сам музей. Здесь - свыше 1000 экспонатов. 20-е годы прошлого века, период Великой Отечественной, включая все крупные сражения, где участвовали фронтовики-павлодарцы, Афган, Чернобыль. Тематика музея и сквера схожи. Но территория, где стоят фигуры не принадлежит учреждению.

- Содержанием и благоустройством занимается отдел жилищно-коммунального хозяйства, пассажирского транспорта и автодорог. Территорию сквера охраняет местная полицейская служба Павлодара. Конечно, да, управлению известный все проблемы сквера, так как на территории находится Музей воинской славы, - рассказала руководитель отдела управления культуры, развития языков и архивного дела области Самал Саменова.

Журналисты обратились в городской акимат, где им сообщили, что фигуры солдат не состоят на их балансе и являются бесхозными. Власти пообещали принять меры по восстановлению их прежнего облика. Кроме этого обещали принять солдат под опеку с дальнейшим обслуживанием.

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