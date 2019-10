Тайсон продемонстрировал навыки и высказался о возвращении в бокс

Легендарный американец Майк Тайсон продемонстрировал несколько боксерских приемов, передает Vesti.kz.

Бывший абсолютный чемпион мира в тяжелом весе, которому уже 53 года, в шутливой форме заявил, что мог бы вернуться на ринг, опубликовав видео в своем твиттере.

I’m not getting back in the ring but I could ???? just paying it forward. Love talking to this generation of fighters. @Justin_Gaethje @OttmanAzaitar . pic.twitter.com/xlW57OJtch