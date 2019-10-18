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Тайсон продемонстрировал навыки и высказался о возвращении в бокс

Когда-то он одержал в профи 50 побед.

Фото : independent.co.uk18 октября 2019, 07:31

Легендарный американец Майк Тайсон продемонстрировал несколько боксерских приемов, передает Vesti.kz.

Бывший абсолютный чемпион мира в тяжелом весе, которому уже 53 года, в шутливой форме заявил, что мог бы вернуться на ринг, опубликовав видео в своем твиттере.

- Не собираюсь возвращаться на ринг, но смог бы это сделать. Только заплатите мне вперед. Обожаю общаться с новым поколением бойцов, - подписал видео Тайсон.

Напомним, что Тайсон провел в профи-боксе 58 боев, 50 из которых выиграл - в том числе 44 нокаутом.


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