Тайсон продемонстрировал навыки и высказался о возвращении в бокс

Когда-то он одержал в профи 50 побед.

Легендарный американец Майк Тайсон продемонстрировал несколько боксерских приемов, передает Vesti.kz.

Бывший абсолютный чемпион мира в тяжелом весе, которому уже 53 года, в шутливой форме заявил, что мог бы вернуться на ринг, опубликовав видео в своем твиттере.

- Не собираюсь возвращаться на ринг, но смог бы это сделать. Только заплатите мне вперед. Обожаю общаться с новым поколением бойцов, - подписал видео Тайсон.

I’m not getting back in the ring but I could ???? just paying it forward. Love talking to this generation of fighters. @Justin_Gaethje @OttmanAzaitar . pic.twitter.com/xlW57OJtch — Mike Tyson (@MikeTyson) October 17, 2019

Напомним, что Тайсон провел в профи-боксе 58 боев, 50 из которых выиграл - в том числе 44 нокаутом.

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