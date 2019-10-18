Обвиняемый в наезде на школьницу попросил прощения у родных

Он предлагал сумму в размере 500.000 тенге. Но отец погибшей просил больше - три миллиона.

История о сбитой девочке в столице приняла новый поворот. В редакцию телеканала "Астана" обратился предполагаемый виновник ДТП. Игорь Бокк говорит, что хотел - публично попросить прощения у родных погибшей школьницы. Это дело сейчас расследует полиция. Если вина водителя будет доказана, ему грозит до пяти лет лишения свободы, передает Zakon.kz.

Игорь Бокк - тот самый водитель, который не смог предотвратить ДТП. Мужчина просит прощения и с трудом поднимает глаза. Он зарабатывает немного. Говорит, предлагал сумму в размере 500.000 тенге. Но отец погибшей просил больше - три миллиона.

- Хочу попросить прощения у родственников и близких погибшей Аялы. Было настолько неожиданно, что только что я смог сделать, это вывернуть на встречную полосу. От него прозвучала сумма - три миллиона. Для меня, для молодой семьи, это сумма неподъемная на сегодняшний день, - сказал Бокк.

Игорь не мог найти такую сумму денег. Хотел продать машину, но она на экспертизе. По словам представителя обвиняемой стороны, в тот роковой день, водитель не увидел пробегавших девочек. И после ДТП пытался помочь семье погибшей. Но отец Аялы сказал, чтобы тот подождал и не тревожил родных.

- Три миллиона тенге мы потратили на похороны. Это, не считая еще расходы адвокатские, если всего этого не считая, мы потратили на эти похороны, на 7-дневку, на 40-дневку, ушло у нас где-то 3 миллиона тенге, если не больше. Во-первых, он должен был прийти домой, пройти через это все, - сказал отец погибшей Арнур Кульшаров.

- Изначально никакой водитель не желает произвести наезд на какого-либо другого пешехода. То есть в этой связи водитель постоянно приносил извинения, постоянно пытался принимать активное участие в жизни именно потерпевших, - сообщила представитель обвиняемого Гульдана Жармагамбетова.

Сейчас полиция ведет расследование по статье "Нарушение правил дорожного движения.

- По данному факту было назначено ряд экспертиз соответствующих, по результатам которых будет принято окончательное процессуальное решение, - сообщил руководитель пресс-службы столичного ДП София Кылышбекова.

По словам адвоката, обвиняемый в ДТП водитель ехал на зеленый свет. В это время рядом находились еще несколько машин. По этой причине он не заметил выбегавших пешеходов. Мужчине грозит до 5 лет лишения свободы. Он единственный кормилец. Сейчас молодая семья снимает 1-комнатную квартиру, жена находится в декрете и у них маленький ребенок.

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