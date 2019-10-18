Мусорный коллапс грозит Петропавловску

С контейнеров на полигон твердых бытовых отходов ежедневно поступает 120 тонн мусора.

В Петропавловске перестали принимать мусор. Со вчерашнего дня на полигоне требуют привозить к ним только отсортированные отходы. Но перебирать их в городе негде. Груженые мусором машины были вынуждены вернуться в автопарк. Теперь коммунальщики отказываются работать. Об этом сообщает телеканал "КТК", передает Zakon.kz.

Уже к 11 утра на подъезде к полигону твердых бытовых отходов выстроилась очередь из груженых мусоровозов. Они, как обычно, приехали разгружать мусор, собранный в городских дворах. Закрытый шлагбаум заставил нервничать не только водителей, но и руководство коммунальных служб города.

- Вчера в 17:00 было уведомление, что полигон перестает принимать отходы, несортированные отходы. Но мы думали, что это, может быть, какая-то шутка, недопонимание. А сегодня утром все мусоровывозящие компании - видите, мы на полигоне стоим - стоят возле ворот полигона, нас не пускают, - сказала представитель службы по вывозу мусора Лариса Пономарева

Оказалось, все слишком серьезно. Эколог предприятия, занимающегося размещением отходов на полигоне, просит понять и простить: это распоряжение сверху, и приказ не обсуждается.

- У нас была проведена проверка, экологи вынесли нам предписание. Согласно Экологическому кодексу, а именно 301-й статье, мы не имеем права принимать запрещенные виды отходов, такие как пластик, картон, полиэтилен, стеклобой, макулатура. И как бы должно вывозиться, уже отсортированные отходы должны вывозиться и складироваться на полигоне ТБО. И эту меру мы должны принять незамедлительно, - сказала эколог полигона твердых бытовых отходов Татьяна Ковтун.

Груженые мусоровозы развернулись и поехали обратно в город. Машины с отходами пришлось оставить на территории коммунальных предприятий. Экологи говорят, что на крайние меры пошли исключительно ради людей. Норма закона, по которой мусор должен перед размещением на свалке сортироваться, действует уже второй год, но добиться исполнения никак не получается.

- В связи с тем, что неправильное захоронение идет, так скажем, беспорядочное размещение отходов, происходят частые самовозгорания. В связи с этим поступает очень много жалоб, так скажем, от жителей города Петропавловска… Действительно это загрязнение наносит вред огромный не только окружающей среде, но и здоровью. Поэтому, еще раз говорю, мы были вынуждены принять такие меры, - сообщил и. о. руководителя департамента экологии по СКО Азамат Бектасов.

Сортировать мусор можно двумя способами. Первый - если люди начнут разделять свои отходы, но на это пока надежды мало. Второй - сортировочная линия на самой свалке. Предприятие, утилизирующее отходы на полигоне, ее уже купило. Но чтобы она заработала, нужны немалые деньги, а еще необходимо построить ангар. Когда это будет сделано, неизвестно.

С контейнеров на полигон твердых бытовых отходов ежедневно поступает 120 тонн мусора. Сегодня баки уже переполнены. Остается надеяться, что вопрос с сортировкой отходов решится быстро. Иначе город ждет настоящий мусорный коллапс.

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