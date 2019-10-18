Не снижая планки. Бывшая жена Абрамовича вышла замуж за миллиардера

На церемонии присутствовали только родные и близкие.

Основательница музея современного искусства "Гараж", дизайнер Дарья Жукова вышла замуж за греческого миллиардера Ставроса Ниархоса, сообщает РИА Новости со ссылкой на US Weekly.

- Источники, близкие к паре, рассказали, что свадьба состоялась на прошлой неделе. На церемонии присутствовали только родные и близкие, - отмечает издание.

Жукова ранее была замужем за одним из богатейших россиян Романом Абрамовичем. В браке родились сын и дочь. Пара разошлась в 2017 году. Для Ниархоса брак с Жуковой будет первым.

Абрамович и Жукова познакомились в 2005 году на вечеринке, устроенной после игры футбольной команды "Челси" в Барселоне. Ему тогда было 40, а ей 23 года. В декабре 2009 года у пары родился сын Аарон Александр, а в апреле 2013 года - дочь Лея. В 2008 году пара основала фонд развития и поддержки искусства Iris Foundation ("Айрис"), первым проектом которого стал Музей современного искусства "Гараж", который возглавила Жукова.

Экс-супруги продолжают совместно работать над теми проектами, которые начинали осуществлять вместе. Речь идет о работе Музея современного искусства "Гараж" в Москве и культурного центра на острове Новая Голландия в Санкт-Петербурге.

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