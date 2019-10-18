Почти на 5,2 млн тенге оштрафовал Нацбанк банки за допущенные нарушения

В отношении банков в третьем квартале 2019 года применено 73 меры воздействия.

Национальный банк РК по итогам третьего квартала 2019 года провел мониторинг и анализ нарушений прав и законных интересов потребителей финансовых услуг, услуг микрофинансовых организаций (МФО) и коллекторских агентств, сообщает Zakon.kz со ссылкой на пресс-службу НБ.

- И в результате данного анализа в отношении банков второго уровня и организаций, осуществляющих отдельные виды банковских операций, коллекторских агентств, МФО и страховых организаций применены соответствующие меры воздействия, - говорится в сообщении.

Так, в отношении банков в третьем квартале 2019 года применено 73 меры воздействия, в том числе:

- 3 административных штрафа на сумму 5 176 250 тенге;

- 69 рекомендательных мер надзорного реагирования;

- 1 письменное предписание.

Как отметили в Нацбанке, банками в большинстве случаев не соблюдаются следующие порядки, установленные банковским законодательством РК, а также нормативными правовыми актами Нацбанка, которые связаны с осуществлением:

- обслуживания банковских займов;

- платежей и переводов денег;

- обслуживания банкоматов и банковских счетов.

По порядку обслуживания банковского займа у банков выявлены нарушения, касающиеся:

- недостоверного указания банком размера ГЭСВ в персональных условиях по договору банковского займа;

- продажи банком заложенного имущества третьему лицу без проведения торгов, в нарушение требований закона об ипотеке;

- нарушения сроков уведомления заемщика о наличии просроченной задолженности по займу;

- несоответствия установленным нормам размера шрифта текста заявления к кредитному договору и другое.

По порядку осуществления платежей и переводов денег выявлены нарушения, касающиеся:

- необоснованного списания денег по договору банковского займа с использованием платежного ордера при отсутствии соответствующего распоряжения заемщика;

- необоснованного взыскания банком денег в сумме неустойки (пени, штрафа) посредством платежного требования;

- несвоевременного снятия ограничения на распоряжения деньгами на банковском счете при отзыве платежного требования;

- необоснованного предъявления платежного требования при наличии денег на счете заемщика/ при наличии судебного акта на взыскание/на списание текущей задолженности;

- перевода денег в пользу страховой компании без распоряжения клиента в рамках договора займа и другое.

о порядку обслуживания банкоматов и банковских счетов выявлены нарушения, касающиеся:

- не обеспечения оперативного выявления технических сбоев в работе банкоматов;

- непредставления/несвоевременного предоставления ответов на обращения клиентов;

- открытия банковского счета клиенту без соответствующего заявления клиента;

- неполного информирования клиента при предоставлении выписок;

- взимания банком комиссии при отсутствии предоставления банковских услуг;

- несоблюдения порядка передачи клиенту ответа на его письменное обращение;

- не предоставления ответов на входящие обращения клиента.

В отношении коллекторских агентств в указанный период применено 5 мер воздействия, в том числе:

- 2 административных штрафа на сумму 505 000 тенге;

- 3 ограниченные меры, из них: 2 письменных предписания и 1 письменное предупреждение.

Результаты проведенного анализа показали, что коллекторскими агентствами были допущены нарушения, связанные с:

- непредставлением запрашиваемой уполномоченным органом информацией и документов;

- несообщением при первичном контакте работником коллекторского агентства должнику информации, установленной правилами осуществления коллекторской деятельности;

- неосуществление фиксации процесса взаимодействия с должником с помощью средств аудио- или видеотехники в помещении коллекторского агентства.

В отношении МФО по итогам выявленных нарушений применено 8 мер воздействий, в том числе:

- 4 административных штрафа на сумму 1 262 500 тенге;

- 4 ограниченные меры воздействий, из них: 3 письменных предписания и 1 письменное предупреждение.

Результаты проведенного анализа показали, что МФО были допущены нарушения, связанные с:

- нарушением порядка списания просроченной задолженности по займу (без использования платежного требования);

- несвоевременным представлением сведений в кредитное бюро;

- несоответствием договора о предоставлении микрокредита требованиям законодательства Республики Казахстан;

- несоблюдением требований законов Республики Казахстан и нормативных правовых актов уполномоченного органа.

В отношении страховых организаций в третьем квартале 2019 года вынесены 3 рекомендательные меры надзорного реагирования.

Страховыми организациями допущены нарушения, связанные с:

- нарушением порядка оформления калькуляции и фотографирования поврежденного транспортного средства;

- несвоевременным предоставлением письменного ответа на заявление клиента;

- несоблюдением порядка осмотра и оценки поврежденного транспортного средства.

Актуальные вопросы обращений и жалоб за данный период связаны с обязательным страхованием гражданско-правовой ответственности владельцев транспортных средств, аннуитетным страхованием, добровольными видами страхования автомобильного транспорта, залогового имущества, жизни, накопительного страхования жизни.

Информация о принятых к вышеуказанным организациям мерах надзорного реагирования (кроме рекомендательных мер надзорного реагирования) публикуется на официальном интернет – ресурсе Национального банка Казахстана www.nationalbank.kz в разделе "Примененные меры воздействия и санкции".

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