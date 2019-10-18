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Группа серийных квартирных воров обезврежена в Алматы

Почти все они ранее были судимы за совершение тяжких преступлений.

Фото : Пресс-служба ДП Алматы18 октября 2019, 12:03

Группа "домушников" задержана с поличным в Алматы, сообщает Zakon.kz со ссылкой на пресс-службу городского Департамента полиции.

Как сообщили в ведомстве, спецоперацию по разоблачению преступной группы полицейские провели минувшим вечером в микрорайоне "Дорожник". Пятерых любителей легкой наживы оперативники взяли прямо на месте преступления.

- Несколькими минутами ранее они обворовали квартиру в этом микрорайоне, а еще ранее "нанесли визит" в два частных дома, расположенных в Турксибском районе Алматы. Во всех случаях фигуранты ориентировались на поиск денежных средств, меховых и золотых изделий. В ходе задержания у них были изъяты вышеуказанные предметы, скорее всего, добытые преступным путем. К слову, передвигались подозреваемые на автомашине марки Volkswagen, сообщил начальник Управления криминальной полиции ДП Алматы Жанболат Зиадин.

Он уточнил, что задержанные – жители разных районов Алматинской области. Старшему из группы - 34 года, младшему – 29 лет. Четверо из пятерых ранее уже судимы за разбойное нападение, грабеж, кража чужого имущества и нанесение телесных повреждений со смертельным исходом.

- Очевидно, группу сколотили по принципу землячества и общим интересам, поживиться чужим. Как долго она орудовали на территории мегаполиса – мы установим уже в ближайшее время", - уточнил полковник полиции Жанболат Зиадин.

Сейчас задержанные взяты под стражу. Вещественные доказательства изъяты.


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