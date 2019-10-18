Победа "Жетысу": талдыкорганки во второй раз выиграли Суперкубок Казахстана по волейболу

Посмотреть на этот бой пришло много болельщиков.

Вчера в Талдыкоргане завершился розыгрыш Суперкубка Республики Казахстан по волейболу среди женских команд. Три дня на площадке большого универсального зала Дворца спорта "Жастар" сражалась за супертрофей вся элита женского волейбола нашей страны – клубы "Алтай", "Алматы", "Жетысу", "Иртыш-Казхром", передает Zakon.kz.

Результаты первого дня соревнований оказались следующими. В первом матче клуб "Алтай" обыграл "Алматы" со счетом 3:1 (25-23; 20-25; 25-19; 25-21). Во втором матче талдыкорганский ПВК "Жетысу" одержал победу над командой "Иртыш-Казхром" со счетом 3:1 (25-15; 22-25; 25-21; 25-18).

Во второй день турнира в первой встрече волейболистки "Алтая" одержали уверенную победу над павлодарками из дружины "Иртыш-Казхром" со счетом 3:0 (25-17; 25-21; 25-15). Во втором матче талдыкорганский ПВК "Жетысу" обыграл команду "Алматы" со счетом 3:0 (25-20; 27-25; 25-22).

Главной интригой третьего дня соревнований стало противостояние двух лидеров "Жетысу" - "Алтай". Посмотреть на этот бой пришло много болельщиков, в том числе большой поклонник волейбола, аким Алматинской области Амандык Баталов. Талдыкорганки выложились на площадке по максимуму и одержали принципиальную для себя победу, став во второй раз обладательницами Суперкубка Казахстана.

Сегодня во Дворце спорта "Жастар" стартует розыгрыш Суперкубка Республики Казахстан по волейболу среди мужских команд, где играют клубы "Буревестник", "Ушкын-Кокшетау", "Атырау", "Мангыстау".

Больше новостей в Telegram-канале «zakon.kz». Подписывайся!