Новости
В других СМИ
Загрузка...
Читайте также
Новости партнеров

Победа "Жетысу": талдыкорганки во второй раз выиграли Суперкубок Казахстана по волейболу

Посмотреть на этот бой пришло много болельщиков.

Фото : Zakon.kz18 октября 2019, 12:17

Вчера в Талдыкоргане завершился розыгрыш Суперкубка Республики Казахстан по волейболу среди женских команд. Три дня на площадке большого универсального зала Дворца спорта "Жастар" сражалась за супертрофей вся элита женского волейбола нашей страны – клубы "Алтай", "Алматы", "Жетысу", "Иртыш-Казхром", передает Zakon.kz.

Результаты первого дня соревнований оказались следующими. В первом матче клуб "Алтай" обыграл "Алматы" со счетом 3:1 (25-23; 20-25; 25-19; 25-21). Во втором матче талдыкорганский ПВК "Жетысу" одержал победу над командой "Иртыш-Казхром" со счетом 3:1 (25-15; 22-25; 25-21; 25-18).

Во второй день турнира в первой встрече волейболистки "Алтая" одержали уверенную победу над павлодарками из дружины "Иртыш-Казхром" со счетом 3:0 (25-17; 25-21; 25-15). Во втором матче талдыкорганский ПВК "Жетысу" обыграл команду "Алматы" со счетом 3:0 (25-20; 27-25; 25-22).

Главной интригой третьего дня соревнований стало противостояние двух лидеров "Жетысу" - "Алтай". Посмотреть на этот бой пришло много болельщиков, в том числе большой поклонник волейбола, аким Алматинской области Амандык Баталов. Талдыкорганки выложились на площадке по максимуму и одержали принципиальную для себя победу, став во второй раз обладательницами Суперкубка Казахстана.

Сегодня во Дворце спорта "Жастар" стартует розыгрыш Суперкубка Республики Казахстан по волейболу среди мужских команд, где играют клубы "Буревестник", "Ушкын-Кокшетау", "Атырау", "Мангыстау".


Больше новостей в Telegram-канале «zakon.kz». Подписывайся!

сообщить об ошибке
Сообщить об ошибке
Текст с ошибкой:
Комментарий:
Сейчас читают
Читайте также
Загрузка...
Популярное
все топ новости
Интересное
Архив новостей
ПнВтСрЧтПтСбВс
последние комментарии
Последние комментарии

Новости

Законодательство

Сервисы

Мы в соц. сетях

Для телефона

мобильная версия приложение для android приложение для ios канал в telegram
Информационная продукция данного сетевого издания предназначена для лиц, достигших 18 лет и старше
Реклама Правила использования материалов Контакты