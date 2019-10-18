Водитель прошел утреннюю проверку - перевозчик об инциденте с употреблением марихуаны

В настоящий момент выясняется, где когда и при каких обстоятельствах водитель употребил марихуану.

В "Алматыэлектротранс" прокомментировали инцидент с задержанием водителя автобуса, находившегося на маршруте в состоянии наркотического опьянения, передает Zakon.kz.

Полиция Алматы ранее сообщила, что водитель автобуса 103-го маршрута был задержан в микрорайоне "Шанырак", по улице Отемисулы. Во время проверки документов он был заторможенным, и инспекторы решили провести его через медицинское освидетельствование. Оказалось, не зря: согласно заключению судебно-наркологической экспертизы, водитель находился в состоянии наркотического опьянения, вызванного употреблением каннабиноидов. Сам водитель не отрицал это, заверяя, что курил марихуану несколько дней назад.

В "Алматыэлектротранс" сообщили, что водитель сразу же был отстранен от работы, по данному факту на предприятии началось служебное расследование.

- В результате служебного расследования было установлено, что утром данный водитель прошел плановое медицинское освидетельствование. В настоящий момент выясняется, где когда и при каких обстоятельствах водитель употребил марихуану. От лица компания "Алматыэлектротранс" мы приносим свои извинения за данную ситуацию. Мы шокированы столь вопиющим фактом. И начинаем массовую проверку, - сообщила компания-перевозчик.

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