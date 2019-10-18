Замначальника ДП Атырауской области понес "персональную ответственность"

"Крестовый поход" против коррупционеров прошел среди полицейских.

За коррупционные преступления подчиненных лишились должностей заместители начальников департаментов полиции Атырауской и Жамбылской областей, сообщает Zakon.kz со ссылкой на ATPress.kz.

В начале октября МВД Казахстана объявило об очередном "крестовом походе" против коррупционеров в своих рядах. Помимо цифровых данных о количестве расследуемых по стране уголовных дел в отношении полицейских, в пресс-релизе МВД, в частности, подчеркивалось о "персональной ответственности руководителей, не принимающих должных мер превентивного характера".

Так, например, отмечено, что "за коррупционные преступления руководителей курируемых подразделений лишились должностей заместители начальников департаментов полиции Атырауской и Жамбылской областей". Кроме того, как следует из ответа пресс-службы областного департамента полиции (ДП) на запрос издания, от занимаемой должности согласно поданному рапорту был освобожден заместитель начальника ДП Султан Молдашев.

В конце сентября сотрудники Антикоррупционной службы задержали начальника автохозяйства управления тылового обеспечения (УТО) департамента полиции по Атырауской области и его заместителя. Эти полицейские, в звании подполковника и майора, подозревались в получении взятки в 2,5 млн тенге от ряда фирм.

Однако на конкретно поставленный вопрос - "связана ли отставка Молдашева с задержанием начальника УТО и его зама" - в пресс-службе ДП отвечать отказались, отметив, что он курировал их работу.

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