Казахстан и Индия идеально подходят для укрепления политических связей - консул

Президент со всей невозмутимостью признает стоящие перед государством задачи - Махендра К. Санги.

Махендра К. Санги почетный консул Казахстана в Мумбаи прокомментировал выступление Касым-Жомарта Токаева, где Президент озвучил Послание народу Казахстана, сообщает пресс-служба МИОР.

- Для меня была большая честь читать с огромным интересом и размышлять над прекрасным Посланием народу, с которым недавно обратился избранный Президент Казахстана. Центральная тема его выступления очень проницательна и футуристична по своему содержанию и духу. Не менее важно и то, что его основной посыл также имеет далеко идущее универсальное значение и привлекательность. Президент весьма многогранен в его государственном видении того, что ждет Казахстан в будущем, пройдя замечательный путь в три десятилетия после обретения независимости. Президент красноречиво говорил о том, как успешно будет продвигаться молодая демократическая нация по пути прогресса, мира и согласия, закладывая тем самым основы качественно нового этапа развития, - отметил он.

По его словам, Президент со всей невозмутимостью признает стоящие перед государством задачи.

- Таким образом, он выявляет неразрывную связь между успехом экономических реформ и модернизацией общественно-политической жизни страны. В этой контекстной структуре меня больше всего поразила его концепция "слушающего государства" и предлагаемая направленность на постоянный диалог между правительством и обществом. Создание Национального совета общественного доверия также звучит очень многообещающе. Точно так же он представил множество блестяще продуманных предложений и схем по укреплению политической системы, включая развитие многопартийной системы, политическую конкуренцию и плюрализм мнений в стране. Что также звучит вдохновляюще, так это искреннее стремление постоянно участвовать в общественном диалоге с целью поощрения открытости и быстрого реагирования на потребности людей. Это действительно отличительные признаки хорошего демократического управления, - продолжил консул.

Признавая сущность демократического духа свободы выражения мнений, Президент очень откровенно высказал людям призыв стать ответственными гражданами. Кроме того, он особо подчеркнул роль казахского народа в построении нации и продолжении его межэтнического согласия и межрелигиозного взаимопонимания.

- С экономической точки зрения я действительно впечатлен тем фактом, что президент наметил ежегодную устойчивую цель роста ВВП на уровне 5% или выше к 2025 году с проведением структурных реформ. Выходя за рамки, он говорит о долгосрочной стратегии развития до 2050 года, которая будет основываться на диверсификации экономики, сосредоточении на "экономике знаний", повышении производительности труда, развитии инноваций и внедрении искусственного интеллекта. Он также рассказывает о новых технологических инновациях: 5G, Smart Cities, Big Data, блокчейне, цифровых активах и новых цифровых финансовых инструментах. Таким образом, предлагаемая им стратегическая экономическая основа настолько современна и в то же время удивительно целостна. Примечательно, что его мысли во многом сильно совпадают с тем, к чему стремится и Индия. В качестве развивающейся экономики с аналогичным, но с более высоким видением роста - что неизбежно, учитывая относительно низкий доход на душу населения в Индии и растущие стремления ее огромного населения - наш премьер-министр изложил концепцию экономики в размере 5 триллионов долларов США (с неявными ежегодными темпами роста от 8,5 до 9%) к 2025 году и 10 триллионов долларов США к 2032 году, - рассказал Махендра К. Санги.

Таким образом, я вижу, что в нашем долгосрочном достижении экономических целей и различных основ экономической стратегии есть много общего, что в свою очередь свидетельствует о том, что Казахстан и Индия идеально подходят для укрепления своих политических, дипломатических и экономических связей в ближайшие годы.

- По сути, в своем послании Президент стремился охватить обширный политический и социально-экономический ландшафт вопросов Казахстана и возникающие возможности в достижении всеобъемлющего экономического процветания. Он охватывает всю гамму экономических реформ, которые необходимы для продвижения страны вперед. При этом Президент крайне четко сформулировал баланс между противоречивыми нитями - социальными, политическими и экономическими. Но что меня больше всего поразило, так это его полезная стратегия, заключающаяся в том, чтобы следовать золотому срединному пути в построении современной нации XXI века, которая может гордиться своим историческим наследием и в то же время открыта для модернизации своего социально-экономического и политического развития. Как человек, который внимательно следит за прогрессивной эволюцией Казахстана, видение его нового Президента, раскрытое в Послании народу, действительно является интеллектуально удовлетворительным и эмоционально вдохновляющим. Я твердо верю, что Казахстан еще более сильно заявит о себе мощным присутствием в мировом сообществе в ближайшие годы. Мои особые приветствия новому Президенту и его идее о современном и развивающемся, сильном Казахстане, - заключил он.

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