Почему хотят запретить непривитым детям посещать детсады

Ребенок должен быть здоров на момент вакцинации.

С запретом посещать дошкольные организации непривитым детям мы хотим защитить от заболеваний тех, кому была противопоказана вакцинация по медицинским показателям, сказал на брифинге в службе центральных коммуникаций заместитель председатель Комитета контроля качества и безопасности товаров и услуг Министерства здравоохранения – главный государственный санитарный врач Жандарбек Бекшин, передает корреспондент Zakon.kz.

- Действительно, обязательно в дошкольные не будут допускаться дети, которые не прошли вакцинацию в соответствии с календарным планом. Те, которые не имеют мед противопоказания. Потому что у нас есть еще когорта людей, которая не вакцинируется по медицинским противопоказаниям. Как их защитить? Они получаются заложниками амбиций тех людей, которые не хотят вакцинироваться. Мы говорим о коллективном иммунитете. Если мы привьем 95 процентов нашего населения, особенно детей, тогда мы защитим эту группу непривитых детей по медицинским противопоказаниям, - сказал Бекшин.

Он добавил, что вакцинация проводится очень серьезно, и перед ней медицинские работники изучают статус человека, в день прививки пациенты повторно проходят осмотр терапевта, замеряется температура.

- Он должен быть на момент вакцинации здоров по любой инфекции. Только на здоровом фоне проводится вакцинация. После проведения вакцинации он еще сидит у кабинета полчаса, чтобы отследить возможные аллергические реакции, - подчеркнул главный санврач.

По его словам, чтобы пойти в детский сад, родитель идет с ребенком к педиатру и получает паспорт здоровья, где должно быть заключение о здоровье.

- Если этого заключения нет, то руководитель дошкольного учреждения не имеет права его допустить. Руководитель детского учреждения нарушает это требование, но мы в ходе проверки выявляем этот факт. Сначала с ним и родителями ведется разъяснительная работа, - отметил Бекшин.

Айша Тулеубекова, Нур-Султан

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