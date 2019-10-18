Врачи рассказывают бабушкам и дедушкам, к чему приводит отказ от прививок

Главный санитарный врач отметил, что работа по проблемам отказов от вакцинации ведется со Всемирной организацией здравоохранения.

Врачи разговаривают с авторитетными членами семей, а именно бабушками и дедушками, для снижения отказников от прививок в Казахстане, сообщил заместитель председатель Комитета контроля качества и безопасности товаров и услуг Министерства здравоохранения – главный государственный санитарный врач Жандарбек Бекшин, передает корреспондент Zakon.kz.

- Мы работаем со Всемирной организацией здравоохранения по вопросу отказов. У нас есть программа целая. Ее основа – разъяснительная работа с родителями. В первую очередь, с наиболее авторитетными членами семьи. Это не обязательно может быть мама или папа. Бывает авторитетный член семьи это бабушка и дедушка, - сообщил на брифинге в службе центральных коммуникаций Бекшин.

Он добавил, что сейчас врачи стараются переходить на индивидуальную работу, так как отказывающиеся граждане по религиозным мотивам зачастую не смотрят телевизор и не читают газет.

- Достучаться до них можно в ходе индивидуальной работы. Поэтому каждый медработник в поликлиниках ведет индивидуальную работу, - подчеркнул главный санврач.

В целом, по информации ведомства, наметилась тенденция к снижению заболеваемости: в сентябре заболеваемость корью по республике в сравнении с мартом снизилась в 6,7 раза с 1918 до 283 случаев.

На сегодняшний день зарегистрировано 10 896 случаев. Учитывая, что среди заболевших более 55 % приходится на возрастную группу 20-29 лет с 16 сентября проводится дополнительная вакцинация данной возрастной группы.

Айша Тулеубекова, Нур-Султан

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