В ВКО выпал снег

Дорожная техника начала подсыпку проблемных участков.

Пока пользователи соцсетей обсуждали достоверность фотографий заснеженного Проходного белка в окрестностях Риддера, снег спустился с гор и расположился уже в самом городе. 18 октября в таежном городке уже вполне зимние пейзажи, передает корреспондент Zakon.kz со ссылкой на YK-news.kz.

К вечеру четверга проливной дождь перешел в мокрый снег. За ночь город стал совсем белым — снега выпало по щиколотку. И даже в течение дня белые хлопья продолжали кружиться в воздухе. Риддерские горы по-прежнему скрыты пеленой, там продолжает идти снег. В социальных сетях снегоходчики делятся радостными для них новостями — в горах уже приличной высоты сугробы. И теперь кажется совершенно невероятным, что еще неделю назад в Риддере стояла двадцатиградусная жара.

Впрочем, внезапная зима принесла не только восторг. На дорогах города образовался гололед. Утром 18 октября транспорт испытывал сложности с подъемом в районе Козлушки и Тишинского рудника. Дорожная техника начала подсыпку проблемных участков.

Кроме того, по сведениям наших подписчиков, зима пришла в Черемшанку Глубоковского района.

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